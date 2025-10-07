Max Verstappen heeft na een uitdagende eerste seizoenshelft de draad weer opgepakt en is opnieuw een serieuze kandidaat voor het wereldkampioenschap Formule 1 van 2025. In Singapore liet hij zien dat zijn titelkansen nog altijd levend zijn, door belangrijke punten te scoren en zijn achterstand op de concurrentie verder te verkleinen. De Nederlander kwam achter George Russell als tweede over de streep, terwijl Oscar Piastri vierde werd.

Waar de eerste seizoenshelft in eerste instantie een negatief kantelpunt leek voor de viervoudig wereldkampioen – met een achterstand van 97 punten op Oscar Piastri en 88 punten op Lando Norris – is de afgelopen vier races een heel ander verhaal geschreven. De Red Bull-coureur won twee keer en werd twee keer tweede, goed voor 86 punten. Piastri scoorde in dezelfde periode 52 punten en Norris 42, waardoor Verstappen respectievelijk 34 en 44 punten op de twee in heeft weten te lopen.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen in de achtervolging

Verstappen staat nu 63 punten achter op de Australische WK-leider en 39 punten achter op de Britse McLaren-coureur. Met nog zes races en drie sprintraces te gaan, is de titel nog altijd niet volledig uit zicht. De Limburger moet gemiddeld elf punten per Grand Prix-weekend inlopen op Piastri en zeven op Norris om zijn droom van een vijfde wereldtitel nog waar te kunnen maken.

De druk erop zetten

De afgelopen weken zijn echter niet de minste voor de Limburger geweest en laten zien dat Verstappen de druk op zijn rivalen wil zetten. Na een sterke zomerstop is de Red Bull-coureur weer in de strijd teruggekomen en de komende races zullen cruciaal worden voor zijn titelkansen. De vraag is of hij deze indrukwekkende inhaalrace kan vasthouden en de titel daadwerkelijk uit het vuur weet te slepen.

Gerelateerd