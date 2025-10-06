Onvrede over Viaplay bereikt kookpunt bij racefans: 'We betalen genoeg, dit is pure waanzin!'

Voor het goedkoopste abonnement bij Viaplay betalen Formule 1-fans 20 euro per maand, oftewel 240 euro per jaar. Een fors bedrag voor een dienst die exclusieve uitzendrechten heeft, maar volgens veel kijkers blijft de prijs niet in verhouding tot wat ze terugkrijgen.

Ondanks dat ze een vaste bijdrage betalen, worden zij tijdens de races overspoeld met reclames. Tijdens de live-uitzendingen van de Formule 1 verschijnen soms wel zes reclameblokken in één race. Op zulke momenten valt het commentaar volledig weg en wordt de actie in een klein kader getoond. Fans klagen dat ze nog net geen vergrootglas nodig hebben om te volgen wat er op de baan gebeurt.

Elk weekend nieuwe kritiek op social media

Op sociale media blijft de woede maar groeien, terwijl er niks lijkt te veranderen. Ondertussen heeft de kritiek een kookpunt bereikt. Een fan schrijft op X (voorheen Twitter): "Eindelijk wat actie tijdens de race, dus een goed moment om nog een extra reclame erin te gooien. Genieten, dat Viaplay!" Een andere fan is het zat: "Zo irritant. Je betaalt een behoorlijk bedrag voor Viaplay en dan word je 'getrakteerd' op een aantal reclames per race waar je echt niet op zit te wachten." Nog iemand trekt het breder en wijst naar Viaplay’s marktdominantie: "Heb je een monopoliepositie op de F1-uitzendrechten en vraag je er geld voor – prima. Maar óók nog reclame uitzenden, terwijl de commentatoren gewoon doorpraten en de kijker niets meekrijgt? Schande!"

Financiële druk en toenemende kritiek

De onvrede stapelt zich op. Viaplay, dat de afgelopen maanden al kampte met financiële problemen, krijgt steeds meer kritiek van abonnees. Kijkers zeggen dat het 'onacceptabel' is dat het bedrijf, ondanks het hoge maandbedrag, de uitzendingen blijft onderbreken met reclames. Fans eisen dat Viaplay de races voortaan reclamevrij uitzendt bij de abonnementsvorm van 20 euro per maand. Maar zolang het bedrijf haar inkomstenstroom wil veiligstellen, lijkt de kans klein dat snel iets zal veranderen.

Eindelijk wat actie tijdens de race, dus een goed moment om nog een extra reclame erin te gooien. Genieten, dat viaplay!#SingaporeGP2025 — Milan (@milanbos) October 5, 2025

Het is kut die reclame! — MarcelKool (@mcakool) October 5, 2025

Zo irritant, je betaald een behoorlijk bedrag voor het abonnement Viaplay en dan wordt je “getrakteerd” op een aantal keer reclame per race waar je echt niet op zit te wachten #Viaplay — Rob Gerritse (@GerritseR) October 5, 2025

Heb je monopoliepositie aangaande rechten om F1 uit te zenden en vraag je er geld voor ‘prima’ , ga óók nog reclame tussendoor uitzenden waarbij de commentatoren daar niets van mee krijgen steeds en gewoon door babbelen en de kijker niet bijpraat nadien , schande #viaplay — Bert Tijsse Klasen (@karmannmanneke) October 5, 2025

