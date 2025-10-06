Straf voor Hamilton, Verstappen komt met pijnlijke conclusie | GPFans News
Straf voor Hamilton, Verstappen komt met pijnlijke conclusie | GPFans News
De toch al zo frustrerend verlopen Grand Prix van Singapore heeft voor Lewis Hamilton ook nog een nog frustrerender staartje gekregen. Na het bekijken van de beelden en het analyseren van de situatie heeft de FIA namelijk besloten om de zevenvoudig wereldkampioen ook nog op vijf seconden straf te trakteren.
Gerelateerd
Net binnen
Viaplay kritiek
Onvrede over Viaplay bereikt kookpunt bij racefans: 'We betalen genoeg, dit is pure waanzin!'
- 8 minuten geleden
Schikking in Horner-zaak
Banden tussen Red Bull en Christian Horner definitief doorgesneden na miljoenenschikking
- 26 minuten geleden
Lando Norris
Dit is waarom Norris mocht doorrijden met zijn beschadigde voorvleugel
- 52 minuten geleden
- 5
GP Singapore
Hamilton haalt woede op de hals na constant afsnijden circuit: "Kan het niet f*cking geloven"
- 1 uur geleden
Mekies over strategie
Mekies ziet doorbraak na Singapore GP: 'Het betekent veel dat we hier om de winst vochten'
- 1 uur geleden
Column
Norris heeft zichzelf in de voet geschoten door Verstappen en Piastri kwaad te maken
- 1 uur geleden
- 2
Veel gelezen
150.000+ views
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
150.000+ views
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
100.000+ views
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
100.000+ views
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
100.000+ views
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
100.000+ views
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september