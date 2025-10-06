close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen at Monza

Straf voor Hamilton, Verstappen komt met pijnlijke conclusie | GPFans News

Straf voor Hamilton, Verstappen komt met pijnlijke conclusie | GPFans News

Tom Visser

De toch al zo frustrerend verlopen Grand Prix van Singapore heeft voor Lewis Hamilton ook nog een nog frustrerender staartje gekregen. Na het bekijken van de beelden en het analyseren van de situatie heeft de FIA namelijk besloten om de zevenvoudig wereldkampioen ook nog op vijf seconden straf te trakteren.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Formule 1 Red Bull Lewis Hamilton Verstappen

Net binnen

Onvrede over Viaplay bereikt kookpunt bij racefans: 'We betalen genoeg, dit is pure waanzin!'
Viaplay kritiek

Onvrede over Viaplay bereikt kookpunt bij racefans: 'We betalen genoeg, dit is pure waanzin!'

  • 8 minuten geleden
Banden tussen Red Bull en Christian Horner definitief doorgesneden na miljoenenschikking
Schikking in Horner-zaak

Banden tussen Red Bull en Christian Horner definitief doorgesneden na miljoenenschikking

  • 26 minuten geleden
Dit is waarom Norris mocht doorrijden met zijn beschadigde voorvleugel
Lando Norris

Dit is waarom Norris mocht doorrijden met zijn beschadigde voorvleugel

  • 52 minuten geleden
  • 5
 Hamilton haalt woede op de hals na constant afsnijden circuit:
GP Singapore

Hamilton haalt woede op de hals na constant afsnijden circuit: "Kan het niet f*cking geloven"

  • 1 uur geleden
Mekies ziet doorbraak na Singapore GP: 'Het betekent veel dat we hier om de winst vochten'
Mekies over strategie

Mekies ziet doorbraak na Singapore GP: 'Het betekent veel dat we hier om de winst vochten'

  • 1 uur geleden
Norris heeft zichzelf in de voet geschoten door Verstappen en Piastri kwaad te maken
Column

Norris heeft zichzelf in de voet geschoten door Verstappen en Piastri kwaad te maken

  • 1 uur geleden
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x