Hamilton haalt woede op de hals na constant afsnijden circuit: "Kan het niet f*cking geloven"
Lewis Hamilton had een probleem met de linkervoorrem in de slotfase van de F1 Grand Prix van Singapore. De Ferrari-coureur sneed het circuit meermaals af om te proberen om het probleem heen te rijden. Hij haalde daarmee woede op de hals van Fernando Alonso.
Ferrari maakte een tegenvallend weekend mee op het Marina Bay-stratencircuit. Hamilton kwalificeerde zich als zesde vlak voor teamgenoot Charles Leclerc. Het was uiteindelijk Leclerc die als zesde over de streep zou komen na een remprobleem voor Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zag als zevende het zwart-witgeblokt, maar kreeg een tijdstraf van 5 seconden vanwege het overschrijden van de track limits. Hij viel daardoor terug naar P8 achter Alonso, die boos was dat Hamilton constant het circuit aan het afsnijden was.
Iedereen moet op de baan blijven
Alonso zei viermaal "Ik kan het niet f*cking geloven" via de boardradio over Hamilton en vervolgde na de finish: "Is het veilig om te racen zonder remmen?"
De Aston Martin-coureur ging er bij het Spaanse DAZN dieper op in: "Ze vertelden me erover twee ronden voor het einde en ik finishte ongeveer een tiende van een seconde achter hem, dus dat was een beetje frustrerend. Tegelijkertijd, volgens mij wordt het ook onderzocht vanwege track limits" En die straf kwam er dus uiteindelijk. "Je kunt natuurlijk ook niet gewoon van de baan gaan omdat je geen remmen hebt, we moeten allemaal op de baan blijven, met of zonder remmen."
