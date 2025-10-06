McLaren-teambaas Andrea Stella kan de frustraties van Oscar Piastri begrijpen na de race in Singapore. De Italiaan stelt dat deze houding precies is wat McLaren van zijn coureurs vraagt, maar dat een rijder ook respect moet hebben voor wat de pitmuur aangeeft en het vervolgens moet laten rusten.

George Russell wist zondag de race te winnen, maar het grote gespreksonderwerp was toch wel het onderonsje tussen Lando Norris en teamgenoot - en tevens kampioenschapsleider - Piastri. Norris kende een prima start, maar raakte op weg naar bocht drie Max Verstappen lichtjes aan en kwam daarbij zijwaarts tegen zijn teamgenoot aan. Die kon daardoor zijn derde plek niet behouden. In het verleden benadrukte McLaren dat ‘fair racen’ hoog in het vaandel staat, en daar deed Piastri tijdens de race een beroep op. Toch kwam er geen verlossend antwoord voor de Australiër, die moest toekijken hoe de FIA het incident door de vingers zag en zijn team dat uiteindelijk ook deed.

Frustraties zijn begrijpelijk

Tijdens de race was Piastri niet blij op de boordradio, en Stella legt in gesprek met Channel 4 uit dat hij die frustraties goed kan begrijpen: “Ik begrijp het, want het is best een intens moment. Zeker als je nadenkt over zijn perspectief. Hij ziet alleen maar Lando, die ineens contact met hem maakt. Dat is begrijpelijk, maar ook wat we vragen van onze coureurs.”

Coureurs moeten onvrede melden

Stella is van mening dat een coureur zijn onvrede kenbaar moet maken, waarna het aan de pitmuur is om de volgende stap te zetten of juist niet. “Zorg ervoor dat je perspectief helder is. We willen niets missen wat betreft je input. Wij bekijken het vanaf de pitmuur, en als we dan bij je terugkomen, moet je dat respecteren. Dat is precies wat er vandaag gebeurd is. Dus we begrijpen het niet alleen, dit is wat we willen,” gaat Stella verder.

Koppen bij elkaar steken om situatie op te helderen

Na de botsing van Norris op de achterkant van de wagen van Piastri in Canada is er destijds uitvoerig achter de schermen gesproken. Dat zal McLaren nu opnieuw doen: “Dit is de vastberadenheid die je wil zien bij dit soort coureurs, en Oscar heeft dat laten zien. We zijn comfortabel met de situatie. We gaan een aantal goede gesprekken voeren en we komen verenigd terug, zoals ook na de race in Canada is gebeurd.”

