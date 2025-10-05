Russell wint Grand Prix van Singapore, McLaren-rel maakt de tongen los | GPFans Recap

George Russell heeft zondag de Grand Prix van Singapore op zijn naam geschreven, met daarachter Max Verstappen en beide McLarens. Er viel genoeg na te bespreken. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent na een spannende zondag op het Marina Bay Circuit.

De Grand Prix van Singapore is zondag een klinkende zege geworden voor Russell, die heer en meester was op het asfalt van het Marina Bay Circuit. Verstappen moest genoegen nemen met een tweede plek, al was er vooral veel na te bespreken over wat er achter hen gebeurde. De McLaren-rijders raakten elkaar bij de start van de race, een actie waar vooral Oscar Piastri totaal niet van gediend was en wat zorgde voor een behoorlijke nasleep. Tijd om je bij te praten.

McLaren pakt wereldtitel bij zege Russell in Singapore, Verstappen loopt verder in

George Russell heeft de Grand Prix van Singapore weten te winnen. In zijn Mercedes wist hij Max Verstappen voor te blijven. McLaren stelde het constructeurskampioenschap veilig, maar zag wel hoe Verstappen wederom inliep in het rijdersklassement. Lando Norris en Oscar Piastri finishte respectievelijk als derde en vierde.

Formule 1-fans woest op McLaren en steunen titelstrijd Verstappen: "Max gaat jullie straffen"

George Russell heeft na een snaarstrakke race de Grand Prix van Singapore met overmacht op zijn naam geschreven, maar een groot deel van de aandacht gaat uit naar Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur kwam als tweede over de streep en loopt zo verder in op Oscar Piastri en Lando Norris.

Lewis Hamilton het haasje: FIA deelt vijf seconden tijdstraf uit

De toch al zo frustrerend verlopen Grand Prix van Singapore heeft voor Lewis Hamilton ook nog een nog frustrerender staartje gekregen. Na het bekijken van de beelden en het analyseren van de situatie heeft de FIA namelijk besloten om de zevenvoudig wereldkampioen ook nog op vijf seconden straf te trakteren. Hamilton en afgevaardigden van het team dienden langs te komen bij de wedstrijdleiding om zichzelf daar te verdedigen, maar zonder succes. De FIA bleek onverbiddelijk en heeft Hamilton een straf van vijf seconden gegeven, waardoor de Brit terugvalt tot P8, achter Alonso.

Piastri lijkt boardradio los te koppelen tijdens bedankje Zak Brown

McLaren haalde zondag in Singapore de constructeurstitel binnen, grote tevredenheid binnen het team lijkt er echter niet te zijn. Oscar Piastri had na het moment met Lando Norris in de openingsfase ogenschijnlijk geen trek in de felicitaties en bedankjes van Zak Brown. Brown liet zich na de race horen op de boardradio van Piastri om hem te feliciteren met het constructeurkampioenschap. "Oscar, twee keer op rij kampioen. Goede race, zware race. Bedankt voor...", waarna het erop lijkt dat Piastri - die geen trek had in het praatje van zijn baas - de stekker van de teamradio eruit trekt.

Hoe Verstappen in Singapore inliep op de McLaren-coureurs maar toch vooral achterom moet kijken

De Grand Prix van Singapore zorgde voor een bijzonder interessante uitslag met betrekking tot het F1-wereldkampioenschap bij de coureurs. George Russell won de race, Lando Norris finishte voor WK-leider én teamgenoot Oscar Piastri, terwijl Max Verstappen inliep op de beide heren van McLaren. Hoe staan de zaken er nu voor? GPFans zocht het voor je uit.

Verstappen lijkt titelrace op te geven: "Teveel verloren begin dit seizoen"

Max Verstappen wist zondag de Grand Prix van Singapore te maximaliseren met een tweede plek, waarmee hij in ieder geval voor de McLarens wist te eindigen. Na het resultaat maakt hij zichzelf echter nog geen illusies in de strijd om het wereldkampioenschap. "We hebben al veel te veel punten verloren aan het begin van het seizoen", zo lijkt Verstappen toch al grotendeels de titel uit zijn hoofd gezet te hebben.

