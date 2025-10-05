McLaren pakt wereldtitel bij zege Russell in Singapore, Verstappen loopt verder in

George Russell heeft de Grand Prix van Singapore weten te winnen. In zijn Mercedes wist hij Max Verstappen voor te blijven. McLaren stelde het constructeurskampioenschap veilig, maar zag wel hoe Verstappen wederom inliep in het rijdersklassement. Lando Norris en Oscar Piastri finishte respectievelijk als derde en vierde.

Russell kwam goed weg vanaf pole bij de start van de race. De Brit trok direct een gaatje, terwijl Verstappen in z'n spiegels moest blijven kijken. De Nederlander zag hoe Norris een goede start had en opschoof naar de derde positie. Hierbij maakte hij wel even contact met teamgenoot Piastri, die daar absoluut niet van gediend was, maar McLaren besloot niet in te grijpen. In de tussentijd vergrootte Russell het gat richting Verstappen, terwijl de Nederlander zich enigszins wist los te maken van Norris. Daarna begon het veld zich te settelen en ontstond er even wat rust op de baan. Het was de vraag wie van de toppers er als eerste naar binnen zou gaan.

Verstappen als eerste van kopgroep naar binnen voor pitstop

Uiteindelijk was het Verstappen die als eerste naar binnen werd geroepen voor een bandenwissel. Hij ruilde zijn setje softs in voor de harde band. Een goede keuze, zo bleek, want hiermee kon Verstappen zijn voorsprong op Norris met enkele seconden vergroten. Toen de Brit eenmaal zijn pitstop had gemaakt, zat hij zo'n vijf seconden achter Verstappen. Een gat dat voor de pitstops nog ongeveer één seconde was. Verstappen kon zodoende weer wat naar voren kijken, maar het werd een hels karwei om Russell bij te halen. De Mercedes had een fantastische race pace in Singapore.

Verstappen worstelt met RB21, Norris haakt aan

Verstappen had ook zichtbaar moeite met zijn RB21. De auto had wat issues en Verstappen schoot ook een paar keer rechtdoor, waardoor hij tijd begon in te leveren en Norris dichterbij zag komen. "Alsjeblieft, help me", zo klonk het op de boordradio richting zijn engineer. Verstappen gaf aan dat het voelde alsof hij soms de handrem aantrok in zijn auto. Toen hij eenmaal aankwam bij de achterblijvers, wist Norris definitief aan te haken en kreeg hij DRS op Verstappen. Het werd bloedstollend spannend, maar Verstappen wist meerdere speldenprikjes van Norris af te slaan.

Russell wint bij constructeurstitel McLaren, Verstappen loopt in

Het gevecht tussen Verstappen en Norris zorgde er ook voor dat Piastri weer kon aansluiten. Dit alles was koren op de molen voor Russell, die zich hierdoor puur op het thuisbrengen zijn auto kon richten. Russell wist zodoende de race te winnen, terwijl McLaren voldoende punten wist te halen om de wereldtitel bij de constructeurs veilig te stellen. Verstappen verdedigde met succes zijn tweede plaats en liep daardoor verder in met het oog op het kampioenschap bij de coureurs. Norris finishte als derde, gevolgd door Piastri, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Alonso, Bearman en Hadjar.

