Lewis Hamilton het haasje: FIA deelt vijf seconden tijdstraf uit
Lewis Hamilton het haasje: FIA deelt vijf seconden tijdstraf uit
De toch al zo frustrerend verlopen Grand Prix van Singapore heeft voor Lewis Hamilton ook nog een nog frustrerender staartje gekregen. Na het bekijken van de beelden en het analyseren van de situatie heeft de FIA namelijk besloten om de zevenvoudig wereldkampioen ook nog op vijf seconden straf te trakteren.
Hoewel Hamilton lange tijd onderweg leek naar een mooi resultaat in Singapore, ging het aan het einde van de race toch nog mis voor de recordkampioen. In de slotfase van de Grand Prix kreeg hij problemen met de remmen, waardoor Hamilton terugviel vanaf P5 tot de zevende stek. In de laatste paar ronden moest hij zelfs nog met alles vrezen dat Fernando Alonso, die maar liefst veertig seconden achter hem lag, hem voorbij zou steken. Dat bleef ternauwernood uit en Hamilton kwam op een halve seconde voor de Spanjaard over de streep.
Straf voor Hamilton
Zo leek hij zijn zevende plek in ieder geval te kunnen behouden, totdat de FIA een onderzoek instelde na het 'meermaals de baan afgaan zonder gerechtvaardigde reden' in de slotronden van de Grand Prix. Hamilton en afgevaardigden van het team dienden langs te komen bij de wedstrijdleiding om zichzelf daar te verdedigen, maar zonder succes. De FIA bleek onverbiddelijk en heeft Hamilton een straf van vijf seconden gegeven, waardoor de Brit terugvalt tot P8, achter Alonso.
Gerelateerd
Net binnen
Hoe Verstappen in Singapore inliep op de McLaren-coureurs maar toch vooral achterom moet kijken
- 1 uur geleden
Verstappen lijkt titelrace op te geven: "Teveel verloren begin dit seizoen"
- 34 minuten geleden
Piastri lijkt boardradio los te koppelen tijdens bedankje Zak Brown
- 1 uur geleden
- 3
Red Bull ontdekt "zeer positief" nieuws voor titelstrijd Verstappen na tweede plaats in Singapore
- 1 uur geleden
- 2
Martin Brundle verwart Lewis Capaldi met zijn broer en zorgt voor hilarische televisie
- 2 uur geleden
Verstappen over lastige middag in Singapore: "Beter, maar nog niet goed genoeg"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"
- 30 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september