De toch al zo frustrerend verlopen Grand Prix van Singapore heeft voor Lewis Hamilton ook nog een nog frustrerender staartje gekregen. Na het bekijken van de beelden en het analyseren van de situatie heeft de FIA namelijk besloten om de zevenvoudig wereldkampioen ook nog op vijf seconden straf te trakteren.

Hoewel Hamilton lange tijd onderweg leek naar een mooi resultaat in Singapore, ging het aan het einde van de race toch nog mis voor de recordkampioen. In de slotfase van de Grand Prix kreeg hij problemen met de remmen, waardoor Hamilton terugviel vanaf P5 tot de zevende stek. In de laatste paar ronden moest hij zelfs nog met alles vrezen dat Fernando Alonso, die maar liefst veertig seconden achter hem lag, hem voorbij zou steken. Dat bleef ternauwernood uit en Hamilton kwam op een halve seconde voor de Spanjaard over de streep.

Straf voor Hamilton

Zo leek hij zijn zevende plek in ieder geval te kunnen behouden, totdat de FIA een onderzoek instelde na het 'meermaals de baan afgaan zonder gerechtvaardigde reden' in de slotronden van de Grand Prix. Hamilton en afgevaardigden van het team dienden langs te komen bij de wedstrijdleiding om zichzelf daar te verdedigen, maar zonder succes. De FIA bleek onverbiddelijk en heeft Hamilton een straf van vijf seconden gegeven, waardoor de Brit terugvalt tot P8, achter Alonso.

