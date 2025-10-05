George Russell heeft na een snaarstrakke race de Grand Prix van Singapore met overmacht op zijn naam geschreven, maar een groot deel van de aandacht gaat uit naar Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur kwam als tweede over de streep en loopt zo verder in op Oscar Piastri en Lando Norris.

George Russell domineerde op zaterdag in de kwalificatie en zette die vorm op zondag door. De Mercedes-coureur reed weg bij de start en hoefde niet meer achterom te kijken. Daarachter was het een stuk spannender. Max Verstappen reed de gehele race op de tweede plaats, maar had voor een groot deel Lando Norris en Oscar Piastri in zijn nek. De viervoudig wereldkampioen wist het duo van McLaren echter achter zich te houden en is zo verder ingelopen op de nummer één en twee in het wereldkampioenschap. En dat maakt de tongen los op social media. Evenals het moment bij de start waar Norris met de ellebogen aan Piastri voorbij ging. Iets wat bij veel fans slecht is gevallen, omdat Piastri eerder plekken wél terug moest geven aan Norris.

Keep chipping away at Piastri’s points lead. Win in Austin and hope McLaren keep wetting the bed by keeping Piastri behind Lando and it’s on.



McLaren have opened the door with their Papaya Rules nonsense. Time for Max to punish them. — Andrew Turmer (@AndrewTurmer) October 5, 2025

Tbh the strategy was really bad today. Max and Yuki struggled a lot on the softs and had to drive way to many laps on the hards. Max incredible drive and Yuki could’ve been better but the strategy is what fucked it up. — tessa 🇳🇱 (@tessaxvb) October 5, 2025

Fantastic job of Max with this 2nd place despite technical problems with the gearbox. Good points picked up and it looks promising for the end of the season 👍👊🥈. For Yuki, it was unfortunately a race to forget 😞 — Bilal El Hannoufi (@BHannoufi) October 5, 2025

Super Max strikes again! 🏁 — AT&T (@ATT) October 5, 2025

Team leaders showing once again they favour Lando over Oscar. Kinda crazy.



If that was Oscar who hit Lando they would have swapped back.



Congrats on the world championship though — Dan176 (@176Dan) October 5, 2025

Congratulations, you’ve managed to scuff your own championship win with clear favouritism to the golden boy again 😂 — Ignition Australia (@Ignition_AU) October 5, 2025

Crash into max ❌



Crash into your teammate ✅ pic.twitter.com/iWXD9hCoRW — Dan176 (@176Dan) October 5, 2025

Congratulations team ! We had a Stella(r) car this year. Now please stop sabotaging our best driver to give an advantage to your favourite one, you are shaming all of us, your fans — ΤουιτεροΔήμαρχος 🇵🇸 (@Yiatzi) October 5, 2025

Now start giving Piastri equal treatment — Patrick (@tothemaxf1) October 5, 2025

F**k you guys. Free to race unless it disadvantages Lando... — Dyerss (@Dyerss) October 5, 2025

You crossed a line tonight Lando. If that’s the way it’s gonna be between teammates, then expect Oscar’s elbows out now. — Aiden van den Berg (@aidos1081) October 5, 2025

At this point i’m pretty sure Lando could break Oscar’s leg and McLaren would still tell Oscar he’s overreacting and all is fair. — Jason (@Certinfy) October 5, 2025

