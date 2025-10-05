Formule 1-fans woest op McLaren en steunen titelstrijd Verstappen: "Max gaat jullie straffen"
George Russell heeft na een snaarstrakke race de Grand Prix van Singapore met overmacht op zijn naam geschreven, maar een groot deel van de aandacht gaat uit naar Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur kwam als tweede over de streep en loopt zo verder in op Oscar Piastri en Lando Norris.
George Russell domineerde op zaterdag in de kwalificatie en zette die vorm op zondag door. De Mercedes-coureur reed weg bij de start en hoefde niet meer achterom te kijken. Daarachter was het een stuk spannender. Max Verstappen reed de gehele race op de tweede plaats, maar had voor een groot deel Lando Norris en Oscar Piastri in zijn nek. De viervoudig wereldkampioen wist het duo van McLaren echter achter zich te houden en is zo verder ingelopen op de nummer één en twee in het wereldkampioenschap. En dat maakt de tongen los op social media. Evenals het moment bij de start waar Norris met de ellebogen aan Piastri voorbij ging. Iets wat bij veel fans slecht is gevallen, omdat Piastri eerder plekken wél terug moest geven aan Norris.
