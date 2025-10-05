close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen, Oscar Piastri, Red Bull, McLaren, Saudi Arabia, 2025

Formule 1-fans woest op McLaren en steunen titelstrijd Verstappen: "Max gaat jullie straffen"

Formule 1-fans woest op McLaren en steunen titelstrijd Verstappen: "Max gaat jullie straffen"

Jan Bolscher
Max Verstappen, Oscar Piastri, Red Bull, McLaren, Saudi Arabia, 2025

George Russell heeft na een snaarstrakke race de Grand Prix van Singapore met overmacht op zijn naam geschreven, maar een groot deel van de aandacht gaat uit naar Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur kwam als tweede over de streep en loopt zo verder in op Oscar Piastri en Lando Norris.

George Russell domineerde op zaterdag in de kwalificatie en zette die vorm op zondag door. De Mercedes-coureur reed weg bij de start en hoefde niet meer achterom te kijken. Daarachter was het een stuk spannender. Max Verstappen reed de gehele race op de tweede plaats, maar had voor een groot deel Lando Norris en Oscar Piastri in zijn nek. De viervoudig wereldkampioen wist het duo van McLaren echter achter zich te houden en is zo verder ingelopen op de nummer één en twee in het wereldkampioenschap. En dat maakt de tongen los op social media. Evenals het moment bij de start waar Norris met de ellebogen aan Piastri voorbij ging. Iets wat bij veel fans slecht is gevallen, omdat Piastri eerder plekken wél terug moest geven aan Norris.

Gerelateerd

Red Bull Racing

Net binnen

Hoe Verstappen in Singapore inliep op de McLaren-coureurs maar toch vooral achterom moet kijken
F1 WK-stand

Hoe Verstappen in Singapore inliep op de McLaren-coureurs maar toch vooral achterom moet kijken

  • 1 uur geleden
Verstappen lijkt titelrace op te geven:
Max Verstappen

Verstappen lijkt titelrace op te geven: "Teveel verloren begin dit seizoen"

  • 34 minuten geleden
Piastri lijkt boardradio los te koppelen tijdens bedankje Zak Brown
Oscar Piastri

Piastri lijkt boardradio los te koppelen tijdens bedankje Zak Brown

  • 1 uur geleden
  • 3
 Red Bull ontdekt
Red Bull Racing

Red Bull ontdekt "zeer positief" nieuws voor titelstrijd Verstappen na tweede plaats in Singapore

  • 1 uur geleden
  • 2
 Martin Brundle verwart Lewis Capaldi met zijn broer en zorgt voor hilarische televisie
Martin Brundle

Martin Brundle verwart Lewis Capaldi met zijn broer en zorgt voor hilarische televisie

  • 2 uur geleden
Verstappen over lastige middag in Singapore:
Max Verstappen

Verstappen over lastige middag in Singapore: "Beter, maar nog niet goed genoeg"

  • 2 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen:
100.000+ views

Nürburgring-collega lovend over houding Verstappen: "Hij kon alleen maar verliezen"

  • 30 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x