Max Verstappen wist zondag de Grand Prix van Singapore te maximaliseren met een tweede plek, waarmee hij in ieder geval voor de McLarens wist te eindigen. Na het resultaat maakt hij zichzelf echter nog geen illusies in de strijd om het wereldkampioenschap.

De Grand Prix van Singapore leek voor Verstappen een sleutelrace te worden in het wereldkampioenschap. Zou hij hier een goed resultaat pakken, is er misschien nog een comeback in de strijd om de wereldtitel mogelijk. Daarvoor zou hij zeker voor de McLarens moeten eindigen en dat was precies wat de Red Bull-coureur voor elkaar wist te boksen. Het was absoluut geen gemakkelijke race voor Verstappen, die continue aan het klagen was over de wagen. Desalniettemin wist hij te maximaliseren met een knappe P2 op het circuit waar de Red Bull toch over het algemeen veel pijn en moeite kent.

Titelrace?

Je zou zeggen dat dat een zeer positief resultaat is en zeker nog de nodige hoop biedt om mee te doen om de knikkers in het wereldkampioenschap. Na Singapore is het gat met Piastri nog 63 punten, waarbij er ook nog enkele sprintraces op het programma staat. Dat gat is aanzienlijk, maar met een aantal gekke dingen - zoals een uitvalbeurt - kan alles er snel anders uitzien als het op deze manier doorgaat en Verstappen voor de McLarens blijft eindigen. Bij Sky Sports krijgt hij de vraag of hij nog in de titelrace zit: "Daarvoor moet je winnen en moet je domineren", stelt Verstappen.

Slecht nieuws

Vervolgens komt Verstappen toch met een jammerlijke conclusie tegenover zijn fans: "Dat doen we niet dit weekend. We halen momenteel niet genoeg punten in. Daarvoor zou je vandaag moeten winnen en dat doen we niet. We hebben al veel te veel punten verloren aan het begin van het seizoen", zo lijkt Verstappen toch al grotendeels de titel uit zijn hoofd gezet te hebben. Toch geeft hij vanzelfsprekend nog niet helemaal op: "We gaan het proberen en bekijken het van race naar race."

