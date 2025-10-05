De Grand Prix van Singapore zorgde voor een bijzonder interessante uitslag met betrekking tot het F1-wereldkampioenschap bij de coureurs. George Russell won de race, Lando Norris finishte voor WK-leider én teamgenoot Oscar Piastri, terwijl Max Verstappen inliep op de beide heren van McLaren. Hoe staan de zaken er nu voor? GPFans zocht het voor je uit.

Voorafgaand aan het raceweekend in Singapore was McLaren de gedoodverfde favoriet. Het Yas Marina Street Circuit was qua downforce-level compleet anders dan in bijvoorbeeld Monza en Bakoe - en dat zou McLaren in de hand moeten spelen. Althans, dat werd gedacht. Ze schoten tekort in de kwalificatie en betaalden daar uiteindelijk tijdens de Grand Prix de prijs voor. McLaren had wel degelijk de snelheid, maar kon niet veel verder naar voren komen. Norris finishte als derde, Piastri werd vierde. Het constructeurskampioenschap werd hiermee veiliggesteld, maar met betrekking tot het klassement bij de coureurs is er nog alles om voor te spelen.

Hoe is die WK-situatie nu voor Piastri en Norris na Singapore?

Omdat Piastri, de kampioenschapsleider, als laagste van de top vier (in de WK-stand) finishte, heeft hij niets gewonnen in Singapore. Ja, zijn team pakte de constructeurstitel, maar persoonlijk liep hij enkel averij op. Piastri scoorde met zijn vierde plek 12 punten en dat is minder dan zijn naaste concurrenten. Zijn grootste rivaal Norris finishte op het Yas Marina-circuit als derde en pakte hiermee 15 punten. De Brit loopt zodoende 3 puntjes in op Piastri. Norris staat nu nog 22 punten achter op Piastri (336 punten tegen 314 punten). Tot zover het goede nieuws voor Norris, want de uitslag in Singapore heeft vooral voor meer druk vanuit achteren gezorgd.

Russell wint in Singapore en voert druk op bij Verstappen

De winnaar van de race in Singapore was Russell. De Mercedes-coureur kwam als eerste over de streep en stelde zodoende de volle buit - 25 punten - veilig. Hiermee doet hij goede zaken in het algemeen klassement, waar hij op dit moment de vierde plek bekleedt. Niet alleen wist Russell zich met dit resultaat definitief los te maken van nummer vijf Charles Leclerc, ook voerde hij de druk naar de coureur boven hem verder op. En dan hebben we het over Verstappen. Russell wist 7 punten meer te pakken dan Verstappen in Singapore en heeft daarmee het gat verkleind naar 36 punten. Met nog zes races - en twee Sprints- te gaan, is dit geen onoverbrugbaar verschil.

Verstappen loopt in op Norris en Piastri, maar moet achterom kijken

Verstappen is de coureur die in Singapore zowel gewonnen als verloren lijkt te hebben. Ja, hij finishte zowel voor Norris als Piastri en liep daardoor punten in, maar anderzijds verloor hij meer terrein aan de achterkant richting Russell. Verstappen finishte als tweede en kreeg daardoor 15 punten bijgeschreven. Hiermee loopt hij dan 3 punten in op Norris en 6 op Piastri, maar hij 'verliest' 7 punten ten opzichte van Russell. De Mercedes-coureur komt dus dichter bij Verstappen dan dat Verstappen dichter bij Norris en Piastri komt.

Na de Grand Prix van Singapore staat Verstappen nog 63 punten achter op WK-leider Piastri en 41 punten achter op nummer twee Norris. Aan zijn achterkant is het verschil met Russell 'slechts' 36 punten - en dus kleiner. Verstappen moet dus in feite eerder achterom kijken dan dat hij vooruit kan kijken. Maar dit is de theorie. De praktijk zal anders kunnen zijn als Mercedes er de komende races niet meer bij zit, iets dat we wel vaker gezien hebben dit jaar.

Coureur Huidige WK-stand (Punten) Puntenverschil met Piastri Verschil met concurrentie Oscar Piastri (P1) 336 - Piastri verliest 3 punten op Norris en 6 punten op Verstappen Lando Norris (P2) 314 -22 Norris loopt 3 punten in op Piastri en verliest 3 punten op Verstappen Max Verstappen (P3) 273 -63 Verstappen loopt 6 punten in op Piastri en 3 punten op Norris, maar verliest 7 punten op Russell George Russell (P4) 237 -99 Russell loopt 7 punten in op Verstappen

