Oscar Piastri blikt na afloop van de Grand Prix van Singapore terug op zijn behaalde vierde plek. De Australiër werd in het begin van de race aangetikt door teamgenoot Lando Norris, en ook daar reageert hij bij Sky Sports F1 op.

Piastri had zichzelf tijdens de kwalificatie op P3 gezet, maar verloor die positie in de eerste bocht aan zijn teamgenoot. Norris was beter weg en raakte in zijn enthousiasme even Max Verstappen aan, al was dat slechts een lichte touché. Aan de rechterkant zat Piastri, die wél een aardig tikje kreeg. Tijdens de wedstrijd vroeg Piastri nog of dit binnen de teamregels viel, maar uiteindelijk kreeg hij zijn positie niet terug.

Lastige race met een goud randje voor McLaren

Tegenover de Engelse collega's legt Piastri uit dat het een lastige race was: "Het was gewoon een moeilijke race, met een lastige eerste ronde. Ik heb de replay nog niet gezien, dus ik heb het alleen vanuit de auto meegemaakt. Ik ga het straks nog bekijken, maar het is natuurlijk een fantastische avond voor het team," aldus de Australiër, die verwijst naar het binnenhalen van de constructeurstitel. "Niet de race die ik echt wilde, maar vanavond is het resultaat van heel veel hard werk, niet alleen van dit jaar, maar van de afgelopen seizoenen. Daar ben ik wel trots op."

Incident met Norris

Piastri benadrukt dat Norris geen teamregels heeft overtreden, al wil hij de beelden nog even terugzien: "Ja, ik denk wel dat we schoon racen. Er was geen intentie tot contact, maar het gebeurde wel. Nogmaals, ik moet de replay bekijken om te zien wat er precies is gebeurd."

