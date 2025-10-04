Max Verstappen wist zaterdag de tweede plek te pakken in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore, waarin hij zijn meerdere moest erkennen in George Russell. Wél eindigde hij voor de McLarens, waardoor de druk weer verder lijkt te stijgen: "Dat is niet mijn probleem", stelt Verstappen.

De Grand Prix van Singapore kan één van de sleutelmomenten worden in het wereldkampioenschap van 2025. Hoewel het team van McLaren lange tijd op weg leek naar een onbedreigde wereldtitel voor ofwel Lando Norris, ofwel Oscar Piastri, is alles na de zomerstop ineens toch weer omgedraaid. Verstappen wist twee keer op rij met overmacht te winnen met een sterk verbeterde Red Bull, waardoor langzaam de wereldtitel weer besproken kan worden. Daarvoor is er wel een goed resultaat in Singapore nodig, op een circuit waar de Red Bull zelden goed gaat.

Artikel gaat verder onder video

Ongeschreven regel

Een P2 is dan ook een meer dan prima resultaat, zeker aangezien beide McLarens achter Verstappen moeten aansluiten op een circuit waar zij zo goed werden geacht. Toch was er een zure nasmaak, gezien Verstappen ook naar eigen zeggen pole had kunnen pakken, ware het niet dat hij in vuile lucht van Norris terechtkwam: "Je kunt niet zeggen dat hij mij ophoudt, want hij blokkeert mij niet. Maar zeker in deze fase van de kwalificatie laat iedereen altijd wel een gat van minimaal acht seconden. Dat is een ongeschreven regel", foetert hij bij De Telegraaf.

Druk op McLarens

Het lijkt er wel steeds meer op dat de druk voor de papayagekleurde bolides begint te groeien en groeien. Verstappen heeft daar echter maling aan. "Maar dat boeit mij allemaal niet. Ik kijk zelf niet naar anderen. Als iemand met mij in zijn hoofd zit, is dat zijn probleem. Dat moment (met Norris, red.) was vandaag niet ideaal, maar uiteindelijk staan we wel gewoon tweede. Dat is voor ons op dit circuit, en ook de manier waarop, gewoon heel positief en heel belangrijk. Na de race in Zandvoort, kort na de zomerstop, had niemand dit meer verwacht. Ook ik niet. Maar daar zijn dus wel redenen voor.”

Gerelateerd