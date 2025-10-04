Stewards bevestigen dubbele diskwalificatie Williams en geven tekst en uitleg

Alexander Albon en Carlos Sainz zijn uit de uitslag van de kwalificatie geschrapt. Dat betekent dat ze de F1 Grand Prix van Singapore vanaf achteraan de grid, of als ze willen vanuit de pitstraat, moeten starten. De stewards verklaren in een statement van de FIA waarom beide coureurs van Williams zijn gediskwalificeerd.

Waar Williams in Azerbeidjzan nog aan het juichen was om een eerste podium in een volledige Grand Prix sinds 2017, is het nu juist janken. Albon en Sainz strandden allebei in Q2. Ze werden twaalfde en dertiende, respectievelijk, nadat ze zo'n anderhalf tiende van een seconde tekortkwamen op de Haas van Ollie Bearman. Ze zullen echter niet vanaf P12 en P13 beginnen vanwege een diskwalificatie. Het zat er al aan te komen, nadat Jo Bauer, het hoofd van de technische afdeling van de FIA, een ontdekking had gedaan na de kwalificatie.

Artikel 3.10.10.g

De twee blauwe bolides van Williams zijn in overtreding van artikel 3.10.10.g van het technisch reglement. Hierin staat dat "wanneer de DRS is geactiveerd, dan moet er een gat van 9,4 tot 85 millimeter zitten tussen de twee secties van de achtervleugelprofielen".

Bij de scrutineering na de kwalificatie zijn er metingen gedaan bij de achtervleugels van Albon en Sainz. Daaruit blijkt dat de DRS van Williams de limiet van 85 millimeter overschrijdt, al staat er in het rapport niet met hoeveel millimeter de overschrijding is.

Williams heeft bij de FIA aangegeven dat ze bij hun eigen metingen binnen de 85 millimeter zaten, maar het team uit Grove accepteert dat de metingen van de FIA-scrutineering kloppen en dus accepteren ze ook de straf: een dubbele diskwalificatie. Albon en Sainz zijn dus uit de uitslag van de kwalificatie geschrapt.

