Technische afdeling FIA doet ontdekking: dubbele diskwalificatie dreigt in Singapore
De uitslag van de kwalificatie dreigt nog verder op de schop te gaan. Niet alleen zijn er nog drie onderzoeken uit te vogelen omtrent gele vlag-overtredingen, maar nu zouden er mogelijk twee illegale auto's hebben deelgenomen aan de zaterdag van de F1 Grand Prix van Singapore. Er hangt een dubbele diskwalificatie bij Williams boven het hoofd.
George Russell versloeg Max Verstappen voor de pole position op het Marina Bay-stratencircuit, terwijl Kimi Antonelli in de andere Mercedes P4 pakte tussen de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris. Nico Hülkenberg en Yuki Tsunoda strandden al in Q2, maar of zij hun P11 en P15 mogen behouden is nog maar de vraag. Ze worden onderzocht voor het verbeteren van hun rondetijd tijdens een gele vlag voor Pierre Gasly in Q1. Bij Gabriel Bortoleto is voor dezelfde overtreding op het matje geroepen.
Dubbele diskwalificatie dreigt
Williams kwam eveneens niet in Q3 terecht. Alexander Albon moest genoegen nemen met de twaalfde stek, één positie voor teamgenoot Carlos Sainz. Ze zouden echter gediskwalificeerd kunnen worden, want Jo Bauer, het hoofd van de technische afdeling van de FIA, heeft ontdekt dat beide Williams-bolides niet voldoen aan artikel 3.10.10.g van het technisch reglement.
Het gaat om de verstelbare positie van het bovenste element van de achtervleugel, de flap die opengaat bij het activeren van de DRS. Die zouden over de limiet van 85 millimeter gaan. De stewards moeten een besluit nemen over een straf, maar een overtreding van het technisch reglement resulteert normaal gesproken in een diskwalificatie.
