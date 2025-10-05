Lando Norris heeft Max Verstappen een van de beste coureurs ooit genoemd tijdens het F1-raceweekend in Singapore. Hij is erg onder de indruk van de Red Bull Racing-coureur en wijst naar de bekende ouders van Verstappen. Volgens Norris heeft de Nederlander daar een voordeel gehad ten opzichte van zichzelf.

Max Verstappen is de zoon van Jos Verstappen en Sophie Kumpen. Jos kennen we als de eerste Nederlander die het Formule 1-podium mocht betreden. Dit deed hij twee keer in zijn debuutseizoen in 1994 als teamgenoot van Michael Schumacher bij Benetton. Jos was tot 2003 actief in de koningsklasse, voordat hij overstapte naar de langeafstandsraces en tegenwoordig zien we hem in de rallysport. Hij werd vorige week Belgisch nationaal kampioen. Kumpen is misschien in de racewereld minder bekend, maar ze was ontzettend snel in het karten en kon meekomen met onder andere Jenson Button en Giancarlo Fisichella, en ze versloeg zelfs Jarno Trulli. Norris was onder de indruk van de overwinning van Verstappen in de Nürburgring Langstrecken-Serie en heeft zich uitgesproken over het talent van de viervoudig wereldkampioen.

Altijd op 100 procent

"Hij is een van de beste coureurs ooit in de Formule 1", begon Norris complimenteus over zijn vriend en rivaal tegenover de aanwezige media in Singapore. "Als iemand dus naar je toekomt en zegt dat ze even goed zijn als Verstappen, dan moet je ze gewoon vertellen dat ze op moeten rotten. Elke coureur zou dat met zelfvertrouwen kunnen zeggen, maar ik denk dat het bijna onmogelijk is. Geloof ik dat ik op sommige dagen beter ben? Ja. Geloof ik dat mijn teamgenoot [Oscar Piastri] op sommige dagen beter is? Ja. Maar het gaat erom hoe goed Max is in consistent zijn, wat indrukwekkend is. Hij zit nooit op 101%, maar altijd op 100%. Alleen op een slechte dag zit hij op 99%."

Mama en papa als coureurs

"En het is moeilijk om iemand te verslaan die als het ware geboren is in een F1-stoeltje", vervolgde de Brit. "Als ik terug kon gaan in de tijd om te kiezen hoe ik een betere coureur had kunnen zijn, dan zou ik ook een mama en papa hebben die coureurs zijn, om vervolgens te starten wanneer je nog een baby bent in de paddock, en beginnen met karten op wat voor leeftijd hij is begonnen, en om meer te testen dan wie dan ook. Ik zou nu een betere coureur zijn, als ik al die dingen had gedaan. Mensen moeten dus inhaalslagen maken, omdat hij gemaakt was om in de positie te komen waarin hij nu staat. Maar hij maakt er natuurlijk ook het beste van en dat is waarom hij vier wereldkampioenschappen heeft."

