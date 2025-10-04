In navolging van Paul Monaghan stelde ook Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko dat hij tevreden is met wat hij op vrijdag van de F1 Grand Prix van Singapore zag van de auto van Max Verstappen en Yuki Tsunoda.

Monaghan, de hoofdengineer van Red Bull, stelde eerder al dat de upgrades tot nu toe hun werk doen. Red Bull was, samen met Mercedes, het enige team dat met upgrades kwam naar Singapore. "We hebben dingen geleerd en ontdekt, en dat is het resultaat van een combinatie: het nieuwe aeropakket, de nieuwe carrosserievlakken, en nog wat andere zaken. Het gaat om veel wijzigingen samen, niet één ding, en dat heeft ons wat extra snelheid gegeven. Het is geen enorme sprong, maar kleine stapjes."

Artikel gaat verder onder video

Marko vooral blij met VT1 in Singapore

Marko stelde tegenover Viaplay vooral blij te zijn met wat hij tijdens de eerste training meteen al zag van de auto van Red Bull Racing. Verstappen werd in die sessie derde, Tsunoda negende. "Ik moet zeggen dat dit de beste VT1 was sinds een heel lange tijd in Singapore. De auto is natuurlijk nog niet perfect na één sessie. We hebben wat bochten en andere zaken te verbeteren. Leclerc en McLaren hebben echter de motoren opgeschroefd. We hebben ook nog geen long run van McLaren gezien."

Related image

Verstappen tevreden met RB21 in Singapore

Marko weet ook te melden dat de reactie van Verstappen op de RB21 ten opzichte van de RB20 vorig jaar in Singapore een positief teken is dat de upgrades helpen om de auto stabieler te maken, vooral over de kerbs waar Red Bull al een tijdje problemen mee heeft. "Hoe dan ook is het nog geen kwalificatiesessie. Max kan de kerbs nu aan. Vorig jaar hoorden we nog dat de auto een kangoeroe was. Nu gedraagt de auto zich beter."

Gerelateerd