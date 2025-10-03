Dit zijn de verschillende manieren waarop F1-coureurs koel en gehydrateerd blijven
De FIA heeft het hitteplan in werking gesteld. Er worden namelijk temperaturen van meer dan 30,5°C verwacht op zaterdag en zondag, en de hoge luchtvochtigheid zullen het ook niet bepaald aangenaam maken tijdens de F1 Grand Prix van Singapore. Maar hoe zorgen de teams ervoor dat hun coureurs zo koel mogelijk blijven en wat betekent dit voor het gewicht van de Formule 1-wagens?
Een aantal teams hebben extra luchtopeningen gecreëerd op de auto's. Zo heeft Aston Martin er eentje op de neus zitten in de buurt van de cockpit. Anderen, waaronder Racing Bulls, hebben zo'n luchtopening op het tipje van de neus zitten. Bij Aston Martin zou dat niet kunnen, vanwege een andere bevestiging van de voorvleugel. In de F1-bolides zit tevens een drinksysteem. De coureurs zullen nog meer zweten dan normaal vanwege hoe benauwd het is, en zullen dus nog meer moeten drinken om uitdroging en oververhitting te voorkomen. Een coureur verliest tijdens een race op het Marina Bay-stratencircuit vaak 4 kilogram. Het drinksysteem kan op verschillende plekken zitten. Bij Max Verstappen zit het in de neus van de Red Bull achter de pedalen.
Minimumgewicht omhoog bij heat hazard-protocol
Omdat het hitteplan in werking is gesteld, mogen coureurs een bepaald koelvest dragen dat in samenwerking hangt met een koelsysteem in de auto. In het vest wordt een gekoelde vloeistof rondgepompt via verschillende tubes om oververhitting van de coureur tegen te gaan. Niet alle coureurs zijn hier fan van, omdat het niet comfortabel zit in de cockpit, en dus is het niet meer verplicht om het te gebruiken, ook al is er een heat hazard-protocol.
Om het eerlijk te maken tussen coureurs die het relatief zware koelvest wél willen dragen en coureurs die het niet willen dragen, gaat het minimumgewicht van de auto omhoog in Singapore. Tijdens de vrije trainingen en de kwalificatie zijn de auto's ieder 2kg zwaarder dan normaal en voor de Grand Prix is het 5kg zwaarder dan normaal. De teams kunnen het minimumgewicht van de auto omhoog laten brengen door ballast toe te voegen. Gebruikt je coureur geen koelvest, dan zal je dus extra ballast moeten gebruiken.
