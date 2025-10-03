Albon ziet remmen in vlammen opgaan tijdens eerste training in Singapore
Voor Alexander Albon is de eerste vrije training van de F1 Grand Prix van Singapore uitgelopen op een ramp. De coureur van Williams moest naar binnen tijdens de beginfase van VT1 wegens problemen met de remmen.
Deze problemen kwamen nog duidelijker aan het licht door het feit dat de remmen tijdens de pitstop ineens flink begonnen te roken en er zelfs geblust moest worden door het team. Voor Albon zat de sessie er daarna ook op en zou hij op P20 eindigen met maar twee rondjes in de sessie.
Albon in 2026
Albon is bezig aan een prima seizoen als coureur van Williams met zeventig punten en een achtste plaats in het kampioenschap bij de coureurs. De oud-teamgenoot van Max Verstappen is zijn huidige teamgenoot Carlos Sainz (twaalfde met 31 punten) momenteel de baas, maar begint dit weekend dus wel met een achterstand.
