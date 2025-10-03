close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Alex Albon, Williams, Barcelona, 2024

Albon ziet remmen in vlammen opgaan tijdens eerste training in Singapore

Albon ziet remmen in vlammen opgaan tijdens eerste training in Singapore

Lars Leeftink
Alex Albon, Williams, Barcelona, 2024

Voor Alexander Albon is de eerste vrije training van de F1 Grand Prix van Singapore uitgelopen op een ramp. De coureur van Williams moest naar binnen tijdens de beginfase van VT1 wegens problemen met de remmen.

Deze problemen kwamen nog duidelijker aan het licht door het feit dat de remmen tijdens de pitstop ineens flink begonnen te roken en er zelfs geblust moest worden door het team. Voor Albon zat de sessie er daarna ook op en zou hij op P20 eindigen met maar twee rondjes in de sessie.

Albon in 2026

Albon is bezig aan een prima seizoen als coureur van Williams met zeventig punten en een achtste plaats in het kampioenschap bij de coureurs. De oud-teamgenoot van Max Verstappen is zijn huidige teamgenoot Carlos Sainz (twaalfde met 31 punten) momenteel de baas, maar begint dit weekend dus wel met een achterstand.

Gerelateerd

Williams Alexander Albon Singapore
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Singapore: Lawson zorgt voor tweede rood
Liveblog VT2

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Singapore: Lawson zorgt voor tweede rood

  • 1 uur geleden
  • 1
 Red Bull neemt upgrades mee naar Singapore voor Verstappen: 'De laatste van 2025'
Upgrades Red Bull

Red Bull neemt upgrades mee naar Singapore voor Verstappen: 'De laatste van 2025'

  • 5 minuten geleden
McLaren-CEO Brown verdiende dit enorme bedrag na binnenslepen constructeurstitel
Salaris Zak Brown

McLaren-CEO Brown verdiende dit enorme bedrag na binnenslepen constructeurstitel

  • 19 minuten geleden
Marko bevestigt geruchten: 'We zijn in gesprek met Alex Dunne'
Red Bull Racing

Marko bevestigt geruchten: 'We zijn in gesprek met Alex Dunne'

  • 37 minuten geleden
Alonso over samenwerking met Verstappen in endurance: 'Wie weet?'
Alonso over Verstappen

Alonso over samenwerking met Verstappen in endurance: 'Wie weet?'

  • 1 uur geleden
Tsunoda leerde van Verstappen:
F1 Resultaat

Tsunoda leerde van Verstappen: "Anders had ik ook geen zesde kunnen worden"

  • 1 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x