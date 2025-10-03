Yuki Tsunoda is sinds de zomerstop in betere vorm bij Red Bull Racing en heeft nu onthuld hoe dit komt en wat voor rol nieuwe teambaas Laurent Mekies heeft gespeeld in het hervinden van zijn vorm die hij bij Racing Bulls had.

Tsunoda heeft het dit seizoen lastig als teamgenoot van Max Verstappen sinds hij het na twee races in 2025 overnam van Liam Lawson, die het ook lastig had. De Japanner is sinds de zomerstop echter beter in vorm en reed in Bakoe zijn beste raceweekend van 2025. Dit kan niet los worden gezien van de upgrades die Tsunoda nu heeft - en Verstappen al een tijdje tot zijn beschikking heeft - en de komst van Mekies als vervanger van de ontslagen Christian Horner.

Tsunoda over rol Mekies in vinden vorm bij Red Bull

Tegenover Motorsport.com gaat Tsunoda in op de impact die Mekies heeft gehad op Red Bull en specifiek op de Japanner sinds zijn komst. "Ja, Laurent helpt me enorm met heel veel dingen. De set-up die ik twee races geleden heb geprobeerd, was bijvoorbeeld wat ik bijna altijd deed bij Racing Bulls, die specifieke afstelling. Ik vergat die dingen min of meer en dacht dat het bij dat vorige team hoorde. Toen ik bij dit team kwam, werkte het namelijk weer anders met het afstellen van de auto."

Tsunoda lovend over Mekies

Tsunoda vervolgt over Mekies: "Laurent zei tegen de engineers 'Yuki deed dit en dat altijd bij Racing Bulls', bijvoorbeeld om voor één van beide assen wat meer performance te vinden of om op een bepaalde manier door de bochten te kunnen. Toen ik die dingen bij Red Bull probeerde, bleek het hier ook gewoon te werken. Het voelde voor mij vertrouwder aan en daardoor heb ik de laatste paar races een beter gevoel in de auto gekregen. Dit zijn ideeën van Laurent, zelf was ik daar niet opgekomen. Ik waardeer het enorm en onze relatie is altijd heel erg goed. Het voelt nu meer zoals bij Racing Bulls voor mij, alleen het teamlogo is anders als ik met hem praat! In dat opzicht werkt dat allemaal erg goed."

