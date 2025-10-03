Yuki Tsunoda stelt dat hij, net zoals Liam Lawson, niets heeft gehoord van Helmut Marko of andere topmensen bij Red Bull Racing na zijn goede prestaties in Bakoe. De Japanner gaat in op zijn toekomst in F1 en wat hij van zichzelf verwacht om een stoeltje te veroveren voor 2026.

De toekomst van Tsunoda is nog niet zeker, alhoewel de kans dat hij volgend jaar nog teamgenoot van Verstappen is, volgens zowel De Telegraaf als Auto, Motor und Sport nul zou zijn. Isack Hadjar zijn promotie zou namelijk al een feit zijn voor 2026, terwijl Arvid Lindblad bij Racing Bulls ook al een zekerheid zou zijn. Dat betekent dat er enkel nog een stoeltje beschikbaar is bij Racing Bulls naast Lindblad. Hier vecht Tsunoda dan om met Lawson, die in vorm is sinds de races in Europa en vaak punten scoort.

Tsunoda over toekomst in F1

Tsunoda stelt tegenover Motorsport.com dat hij geen gesprek met Marko of andere topmensen van Red Bull heeft gehad over zijn toekomst, maar dat hij zelf weet wat er moet gebeuren wil hij een stoeltje hebben in 2026: "Ik heb na Bakoe niet met Helmut gesproken, sowieso met niemand van de Red Bull-leiding, maar het doel is duidelijk. Ik weet wat ik moet doen. Ik heb die dingen tot dusver in één race laten zien, in ieder geval één goede race met P6. Sinds het begin van de tweede seizoenshelft zijn de Q3-plekken en de punten sowieso vaker behaald. Het gaat in ieder geval de goede kant op. Ik laat zien dat ik het beter kan doen dan in de eerste helft van dit seizoen."

Tsunoda wil vorm van Bakoe doortrekken

Tsunoda vervolgt door te stellen dat hij zijn vorm van het weekend in Bakoe de rest van het seizoen moet en wil gaan laten zien. "Ik moet gewoon op deze manier door blijven gaan. Ik wil natuurlijk meer laten zien, maar dat moet met mijn inzet vanzelf komen en hangt er vooral vanaf hoe ik alle dingen samen kan brengen. Mijn vertrouwen en het begrip van de auto worden in ieder geval steeds beter. Nu moet ik alles alleen vaker bij elkaar brengen. Het gevoel in Bakoe was in ieder geval anders dan in veel van de vorige races. Soms was ik afhankelijk van geluk, maar in Bakoe had ik het idee dat ik P6 zou pakken zonder geluk of wat dan ook."

