Max Verstappen won afgelopen weekend tijdens zijn debuut in GT3 meteen in een Ferrari zijn eerste race in de NLS en maakte op veel mensen indruk. Veel fans vragen om meer en de Nederlander heeft nu laten weten wat zijn plannen voor 2026 zijn.

Verstappen, GT3 en Nürburgring zijn een trending topic in de autosportwereld tijdens de mediadag in Singapore, nadat de Nederlander afgelopen weekend zijn debuut maakte in de raceklasse en vervolgens ook nog eens met Chris Lulham won. De Nederlander liet al weten dit jaar niet meer op het Duitse circuit in actie te gaan komen, maar wat betreft volgend jaar heeft de Nederlander nog geen beslissing genomen.

Verstappen over toekomst op Nürburgring

In gesprek met The Race stelt Verstappen dat hij nog niet weet of hij volgend jaar veel op de Nürburgring in actie gaat komen en of hij de 24 uur van de Nürburgring gaat rijden. “Het hangt eerlijk gezegd van veel dingen af. Het hangt in de eerste plaats af van de F1. Ik vermoed natuurlijk dat de regels volgend jaar in het begin erg ingewikkeld zullen zijn en dat er sowieso een aantal onbekende factoren zijn. Het zal dus waarschijnlijk iets hectischer zijn dan aan het einde van een regelgeving, wanneer de zaken eenvoudiger zijn."

Verstappen kijkt ook naar eigen team

Verstappen vervolgt: "Daarnaast zijn er ook nog het programma van het GT3-team [Verstappen.com Racing], met welke auto we volgend jaar gaan racen, dat soort dingen [die meespelen]. Er moeten dus nog veel dingen op hun plaats vallen voordat ik echt goed vooruit kan plannen voor alleen al mijn coureurs die al in het team zitten, plus mezelf. We willen daar terugkomen. Ik weet op dit moment natuurlijk zelf nog niet hoeveel races ik volgend jaar kan rijden. Maar als er een kans is en ik heb er een goed gevoel over, plus... wat er ook gebeurt in de F1, dan zal hij dat zeker doen.”

