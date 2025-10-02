close global

﻿
Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Red Bull, FIA, Imola, 2025

Lars Leeftink
Max Verstappen heeft 69 punten achterstand en door zijn twee zeges in Monza en Bakoe is de hoop op een kampioenschapsgevecht met Oscar Piastri en Lando Norris weer toegenomen. Yuki Tsunoda, teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing, hoopt dat hij tijdens de F1 Grand Prix van Singapore de Nederlander weer kan helpen zoals hij in Azerbeidzjan deed.

In gesprek met Formula1.com wordt Tsunoda gevraagd naar of hij Verstappen tijdens de laatste zeven races vooral wil helpen om kampioen te worden en de auto's van McLaren te verslaan. "Het is niet per se een doel, om Verstappen te helpen. Als coureur wil je gewoon strijden met je teamgenoot. Dat is iets wat ik nog kan doen. Met zijn situatie en mijn situatie: hij staat voor in het kampioenschap en staat het dichtst in de buurt van een kampioenschap."

Tsunoda over McLaren

Tsunoda vervolgt door te stellen dat hij de komende races meer moet laten zien, zoals hij dat ook in Bakoe deed. "Er is een kans om te vechten en voor de auto's van McLaren te eindigen. Dat deed ik in Bakoe ook door voor Norris te blijven. Het is een mooie kans om dit in Singapore weer te doen en het team te helpen. Dat is het beste voor ons allemaal en dat is wat ik ga doen."

 Tsunoda over helpen Verstappen tegen auto's McLaren: 'Het is niet een doel van mij'
