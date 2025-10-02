Haas: 'Horner heeft zich bij ons gemeld en er zijn gesprekken gevoerd'
Christian Horner is officieel geen onderdeel meer van Red Bull Racing nu zijn contract echt is ontbonden, waardoor hij zich kan gaan focussen op zijn volgende baan. De Brit zou al bij Haas aangeklopt hebben.
Dit weet Haas-teambaas Ayao Komatsu te melden tegenover The Race te melden. "Het klopt dat hij ons benaderd heeft en dat een van onze mensen een verkennend gesprek heeft gevoerd, laten we zeggen. Maar dat was het dan ook. Verder is er niets gebeurd. Meer heb ik daarover niet te zeggen."
Haas en Horner
The Daily Mail kon al melden dat Horner een terugkeer in F1 bij Haas op het oog had door zich in te kopen bij het team als aandeelhouder en vervolgens teambaas te worden van het team. Een rol die dus vergelijkbaar is met die van Toto Wolff bij Mercedes. De Brit zou, nadat hij officieel een akkoord heeft bereikt vorige week met Red Bull wat betreft zijn contractontbinding en de afkoopsom die hij meekrijgt, pas ergens begin 2026 weer aan de slag mogen in F1. Of dit bij Haas of ergens anders gaat zijn is afwachten, want ook Alpine en Aston Martin zijn al genoemd.
Horner bij Red Bull Racing
Er kwam dit jaar een einde aan de succesvolle periode van Horner als teambaas en CEO van Red Bull Racing. De Brit had Red Bull in 2010 tot en met 2013 en 2021 tot en met 2024 naar een dominante en succesvolle periode geleid met Sebastian Vettel en Max Verstappen, maar door de onrust omtrent hem en het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag achter de schermen, zijn machtsstrijd met adviseur Helmut Marko en de mindere prestaties op de baan die al in 2024 waren begonnen, is het sprookje ten einde gekomen. Laurent Mekies is, tot nu toe met succes, zijn opvolger bij Red Bull.
