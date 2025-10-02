Formule 1-collega's Verstappen schatten zijn titelkansen in: "Ik geef hem zoveel procent kans"
De kansen van Max Verstappen om het wereldkampioenschap nog te winnen zijn onderwerp van gesprek tijdens de mediadag in Singapore. Charles Leclerc, Alexander Albon en Isack Hadjar geven hun kijk op de zaak.
Met nog zeven Grands Prix en drie sprintraces op de rol, is de achterstand van Max Verstappen naar klassementsleider Oscar Piastri 69 punten. Een aanzienlijk gat, maar wiskundig gezien absoluut nog te overbruggen. Daarnaast hebben de afgelopen twee races laten zie hoe snel het kan gaan in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur won in Monza en Azerbeidzjan (waar Piastri uitviel) en liep zo in twee races 35 punten in op de Australiër.
Titelkansen Verstappen
In de media zijn de kansen van Max Verstappen om het wereldkampioenschap nog te winnen, dan ook al enige tijd onderwerp van gesprek. Zelf houdt de Nederlander een slag om de arm. In Bakoe liet hij optekenen dat om nog te winnen, hij alles vanaf nu perfect zal moeten doen en daarnaast een dosis geluk nodig zal hebben. Tijdens de persconferentie in Singapore worden Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Williams) en Isack Hadjar (Racing Bulls) naar hun kijk op de zaak gevraagd.
Collega's geven kijk op de zaak
Leclerc trapt af: "Twintig procent kans. Het gat is aanzienlijk en ik denk dat McLaren hier weer op tempo zal komen. Het is onwaarschijnlijk, maar je weet het nooit." Albon schat de kansen van de Nederlander iets lager in: "Ik denk dat Verstappen vijftien procent kans heeft om het wereldkampioenschap te winnen. Als er iets gebeurt tussen de auto's van McLaren, ligt alles weer open." Hadjar sluit af: "Ik geef Verstappen tien procent kans. 69 punten tussen hem en Piastri is erg veel."
