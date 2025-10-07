Kan Verstappen nog kampioen worden in Abu Dhabi en hoe kan jij daarbij zijn?

Door zijn zeges in Monza en Bakoe hebben veel mensen weer het idee dat Max Verstappen het gevecht om het kampioenschap wel eens tot de F1 Grand Prix van Abu Dhabi spannend kan gaan maken. Wat is er allemaal voor nodig voor Verstappen om kampioen te worden en hoe kan jij bij die race aanwezig zijn in december?

Verstappen leek na zijn penalty in Spanje, zijn crash in Oostenrijk en wat mindere resultaten definitief afgehaakt te zijn in het gevecht om het kampioenschap, maar niks lijkt minder waar te zijn. Door zijn zeges in Monza en Bakoe en de teleurstellende resultaten van Oscar Piastri en Lando Norris (zeker in Bakoe) is het gat nu nog maar 63 punten. Er zijn nog zes races en drie sprintraces te gaan, waardoor er in totaal maximaal 174 punten gescoord kunnen worden (6x 25 punten en 3x 8 punten). Mocht Piastri tijdens al die races tweede worden, dan scoort hij 122 punten. Dat is 52 punten minder dan Verstappen, wat voor de Nederlander niet genoeg zou zijn om Piastri in te halen. Kortom: Verstappen heeft hulp nodig van Mercedes en Ferrari, die een paar keer voor Piastri zullen moeten eindigen, terwijl een uitvalbeurt van Piastri het helemaal weer spannend zou maken. Daarnaast moet Verstappen dus alle races winnen, inclusief de Grand Prix van Abu Dhabi, om echt kans te maken. Het mooie is dat jij er op verschillende manieren bij kunt zijn.

Artikel gaat verder onder video

Grand Prix Abu Dhabi bijwonen

Het weekend van de Grand Prix van Abu Dhabi staat op het programma tijdens 5, 6 en 7 december en zal de laatste race van het seizoen zijn. Iedereen zal de race in 2021 zich wel herinneren, waar Verstappen uiteindelijk voor het eerst kampioen werd. De Nederlander zal hopen dat hij zijn aanwezige fans kan trakteren op een vijfde kampioenschap, iets wat - als het al gebeuren gaat - zal gebeuren in Abu Dhabi en niet eerder. Via Corendon kun je erbij zijn. Je krijgt een rechtstreekse vliegreis vanaf Amsterdam of Düsseldorf naar Dubai, waarbij je 4 tot 7 overnachtingen hebt in het 4*+ Tryp by Wyndham of het 5* Media Rotana hotel. Er zal Nederlandssprekende begeleiding zijn en geregelde transfer van het hotel in Dubai naar het circuit op zaterdag en zondag. Op en rondom het circuit krijg je toegang tot de Marina Grandstand Oranje Tribune, de Oranje Fanzone en het After Race Concert (als er een concert is), met ook nog eens gratis toegang tot de themaparken en attracties. Wat betreft de Marina Grandstand Oranje Tribune kan het zijn dat, als je op 5 december vertrekt, je twee dagen de beschikking krijgt over de tribune (alleen de vrijdag niet). Zo kun jij erbij zijn als Verstappen in Abu Dhabi zijn bizarre comeback zou kunnen voltooien om wereldkampioen te worden.

Verstappen of iemand anders kampioen zien worden?

De kans is sowieso groot dat het kampioenschap in Abu Dhabi past beslist wordt, aangezien Lando Norris momenteel op P2 staat (nog voor Verstappen). Mocht je dit ook graag mee willen maken, is er nog een tweede manier om via Corendon erbij te zijn. Met dit arrangement heb je 3 tot 6 overnachtingen in het 4*+ Tryp by Wyndham of het 5* Media Rotana hotel nadat je gevlogen hebt vanuit Amsterdam of Düsseldorf naar Dubai. Je krijgt toegang tot de Marina Grandstand Oranje Tribune, de Oranje Fanzone, het After Race Concert [als er een concert is] en gratis toegang tot themaparken en attracties. Het verschil zit hem vooral in de dagen (3 tot 6 in plaats van 4 tot 7 dagen). Zo is er keuze genoeg voor fans om er begin december bij te zijn als het kampioenschap in F1 wellicht definitief beslist wordt.

Wij werken met affiliate links. Wanneer jij via zo'n link iets bestelt, krijgen wij daar een kleine vergoeding voor. Voor jou verandert de prijs niet, maar je helpt ons wel om gratis Grand Prix content voor jou te blijven maken.

Gerelateerd