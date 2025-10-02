Na een moeilijk weekend in Azerbeidzjan, kijkt Lando Norris met goede moed uit naar de Grand Prix van Singapore. In gesprek met de aanwezige media vertelde de McLaren-coureur wat hem doet hopen op betere prestaties op het Marina Bay Street Circuit. Waar Red Bull Racing in Baku duidelijk sneller was, ziet Norris kansen op een circuit dat juist weer veel downforce vereist, iets wat McLaren beter zou moeten liggen.

McLaren kende een moeilijk weekend in Azerbeidzjan. Teammaat Oscar Piastri belandde tijdens de kwalificatie in de muur en crashte na een valse start in de eerste ronde van de race, terwijl Norris zelf zich als zevende kwalificeerde en ook als zevende over de streep kwam. Ondanks de tegenvallende resultaten, was er volgens Norris echter geen man overboord: "Qua pure snelheid waren we dit weekend nog steeds niet slecht," zei hij. "Ik was heel snel in VT1, VT2, VT3 en zo verder."

Optimisme voor Singapore

Wel erkent Norris dat de omstandigheden in Baku - de regen en het feit dat hij als eerste de baan op moest - het weekend uitdagend maakten: "Ik denk dat als ik tweede was gestart, ik ook als tweede was geëindigd. Dus ik denk eerlijk gezegd niet dat we het tempo van Red Bull hadden, dat was heel duidelijk," voegde hij toe. Juist daarom is het opvallend dat Norris met goede moed uitkijkt naar Singapore.

Meer downforce

"Onze zwakte ligt vooral op circuits waar minder downforce wordt gebruikt", zei hij. "We hebben daar simpelweg niet het vertrouwen dat we nodig hebben. We kunnen snel zijn, maar we kunnen het niet zo vaak herhalen als nodig is, en zeker niet zo vaak als Red Bull bijvoorbeeld." Met het oog op het Marina Bay Street Circuit, waar meer downforce vereist is, verwacht Norris dat McLaren beter voor de dag zal komen.

Hoop op herhaling

Ondanks de uitdagingen, kijkt Norris positief terug op het seizoen: "We hebben een geweldig seizoen gehad, begrijp me niet verkeerd. Maar er zijn duidelijk dingen die nog niet goed genoeg zijn en daaraan moeten we blijven werken," aldus Norris. Hij kijkt uit naar de race in Singapore, waar hij afgelopen jaar met meer dan twintig seconden voorsprong op Max Verstappen won. De hoop is dan ook op herhaling, maar wat de komende race ook zal brengen, Norris is er klaar voor.