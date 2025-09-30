Met de Grand Prix van Azerbeidzjan achter de rug, heeft de Formule 1 afscheid genomen van het laatste Europese tintje en wordt de oversteek gemaakt naar overzeese werelddelen. Met als eerste stop: de straten Marina Bay in Singapore.

De Formule 1-karavaan heeft Europa definitief achter zich gelaten en begint deze week aan een kruistocht langs verschillende werelddelen voor de resterende zeven raceweekenden van het 2026-seizoen. Met de uitvalbeurt voor Oscar Piastri in Azerbeidzjan is de titelstrijd tussen Lando Norris en zijn McLaren-collega nieuw leven ingeblazen, maar ook Max Verstappen - al zij het op een aanzienlijke achterstand - doet na zijn overwinning in Bakoe nog mee om de titel. De eerstvolgende stop voor het Formule 1-veld is Singapore, waar slechts 137 kilometer boven de evenaar een nachtrace op de straten van Marina Bay wordt verreden.

Artikel gaat verder onder video

Marina Bay Street Circuit

Het asfalt van het Marina Bay Street Circuit is 5,063 kilometer lang en telt in totaal 23 bochten. In combinatie met de vaak hoge en drukkende temperaturen rond deze tijd van het jaar zorgt dit ervoor dat de Grand Prix van Singapore voor de coureurs één van de zwaarste races van het jaar is. Tijdens het racen wordt er veel vocht verloren, waardoor het lastig is om 61 ronden geconcentreerd te blijven. De smalle lay-out van het circuit biedt echter geen ruimte voor fouten. Ondanks dat inhalen hier in het verleden vaak lastig is gebleken, zorgt de race dan ook regelmatig voor spektakel.

Tijdschema Grand Prix van Singapore Nederlandse tijd

Vanwege de hoge temperaturen en het tijdsverschil met Europa (zes uur later dan in Nederland) worden de sessies lokaal in de avond verreden. Voor ons in Nederland betekent dit dat het op vrijdag 3 oktober om 11:30 uur tijd is voor de eerste vrije training, waarna om 15:00 uur de tweede oefensessie volgt. Op zaterdag 4 oktober is het om 11:30 uur tijd voor de derde en laatste vrije training. Om 15:00 uur gaat de kwalificatie van start. De Grand Prix van Singapore wordt op zondag 5 oktober om 14:00 uur verreden.

Vrijdag 3 oktober

11:30 uur: eerste vrije training (lokaal 17:30 uur)

15:00 uur: tweede vrije training (lokaal 21:00 uur)

Zaterdag 4 oktober

11:30 uur: derde vrije training (17:30 uur)

15:00 uur: kwalificatie (21:00 uur)

Zondag 5 oktober

14:00 uur: Grand Prix van Singapore (20:00 uur)

