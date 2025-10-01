Max Verstappen heeft eerder dit jaar zijn eigen kind ter wereld zien komen met de geboorte van baby Lily. De Nederlander spreekt er weinig over, maar onthult in een gesprek met Sky Sports Deutschland dat familie uiteindelijk toch wel het belangrijkste van de hele wereld is.

Naast Lily wordt het gezin al aardig compleet met bonusdochter Penelope, die ook aanwezig is. 'P', zoals ze wordt genoemd, komt namelijk uit de eerdere relatie van Kelly Piquet met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat.

Verstappen is geen strenge (bonus)vader

Tegenover het Duitse medium gaat Verstappen in op het gezinsleven en wat dat voor hem betekent: "[Familie is] heel belangrijk, uiteindelijk is het het allerbelangrijkste ter wereld. [Mijn eigen gezinnetje] is iets waar ik al heel lang naar verlang." Met bonusdochter 'P' heeft hij al de nodige ervaring, maar gelukkig kan hij als stiefvader altijd een paar taken aan Kelly overlaten: "Penelope is zes, maar het is gewoon: ik ben er natuurlijk wel, maar ik ben niet haar vader. Het is een beetje anders, weet je? Dus ik kan niet te streng zijn. Dat is aan haar moeder!"

