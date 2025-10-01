Verstappen wijst naar Penelope: "Dat is aan haar moeder!"
Verstappen wijst naar Penelope: "Dat is aan haar moeder!"
Max Verstappen heeft eerder dit jaar zijn eigen kind ter wereld zien komen met de geboorte van baby Lily. De Nederlander spreekt er weinig over, maar onthult in een gesprek met Sky Sports Deutschland dat familie uiteindelijk toch wel het belangrijkste van de hele wereld is.
Naast Lily wordt het gezin al aardig compleet met bonusdochter Penelope, die ook aanwezig is. 'P', zoals ze wordt genoemd, komt namelijk uit de eerdere relatie van Kelly Piquet met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat.
Verstappen is geen strenge (bonus)vader
Tegenover het Duitse medium gaat Verstappen in op het gezinsleven en wat dat voor hem betekent: "[Familie is] heel belangrijk, uiteindelijk is het het allerbelangrijkste ter wereld. [Mijn eigen gezinnetje] is iets waar ik al heel lang naar verlang." Met bonusdochter 'P' heeft hij al de nodige ervaring, maar gelukkig kan hij als stiefvader altijd een paar taken aan Kelly overlaten: "Penelope is zes, maar het is gewoon: ik ben er natuurlijk wel, maar ik ben niet haar vader. Het is een beetje anders, weet je? Dus ik kan niet te streng zijn. Dat is aan haar moeder!"
Gerelateerd
Net binnen
Coureur reageert na kritiek rondom Verstappen, 'Red Bull-aandeelhouder wil Albon terug' | GPFans Recap
- 2 uur geleden
Tsunoda wijst naar progressie bij Red Bull: "Voelt alsof ik in een positieve richting ga"
- 2 uur geleden
Verstappen wijst naar Penelope: "Dat is aan haar moeder!"
- 3 uur geleden
- 2
'Domenicali naar Turkije afgereisd om te onderhandelen over terugkeer Grand Prix'
- 3 uur geleden
- 1
Verstappen legt toekomst na F1 bloot: "Dat is natuurlijk het doel"
- Vandaag 19:19
Onstuimig weer in Singapore tijdens opbouw raceweekend | F1 Shorts
- Vandaag 18:37
- 44
Veel gelezen
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- 22 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
- 25 september
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
- 22 september
'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
- 19 september