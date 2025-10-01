close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Penelope Piquet and Max Verstappen

Verstappen wijst naar Penelope: "Dat is aan haar moeder!"

Verstappen wijst naar Penelope: "Dat is aan haar moeder!"

Redactie
Penelope Piquet and Max Verstappen

Max Verstappen heeft eerder dit jaar zijn eigen kind ter wereld zien komen met de geboorte van baby Lily. De Nederlander spreekt er weinig over, maar onthult in een gesprek met Sky Sports Deutschland dat familie uiteindelijk toch wel het belangrijkste van de hele wereld is.

Naast Lily wordt het gezin al aardig compleet met bonusdochter Penelope, die ook aanwezig is. 'P', zoals ze wordt genoemd, komt namelijk uit de eerdere relatie van Kelly Piquet met voormalig Formule 1-coureur Daniil Kvyat.

Verstappen is geen strenge (bonus)vader

Tegenover het Duitse medium gaat Verstappen in op het gezinsleven en wat dat voor hem betekent: "[Familie is] heel belangrijk, uiteindelijk is het het allerbelangrijkste ter wereld. [Mijn eigen gezinnetje] is iets waar ik al heel lang naar verlang." Met bonusdochter 'P' heeft hij al de nodige ervaring, maar gelukkig kan hij als stiefvader altijd een paar taken aan Kelly overlaten: "Penelope is zes, maar het is gewoon: ik ben er natuurlijk wel, maar ik ben niet haar vader. Het is een beetje anders, weet je? Dus ik kan niet te streng zijn. Dat is aan haar moeder!"

Gerelateerd

Max Verstappen Kelly Piquet Penelope Daniil Kvyat Penelope Kvyat
Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

Verhoog de spanning tijdens de Grand Prix van Singapore met TOTO

  • Advertorial
  • Adv.

Net binnen

Coureur reageert na kritiek rondom Verstappen, 'Red Bull-aandeelhouder wil Albon terug' | GPFans Recap
GPFans Recap

Coureur reageert na kritiek rondom Verstappen, 'Red Bull-aandeelhouder wil Albon terug' | GPFans Recap

  • 2 uur geleden
Tsunoda wijst naar progressie bij Red Bull:
Yuki Tsunoda

Tsunoda wijst naar progressie bij Red Bull: "Voelt alsof ik in een positieve richting ga"

  • 2 uur geleden
Verstappen wijst naar Penelope:
Max Verstappen

Verstappen wijst naar Penelope: "Dat is aan haar moeder!"

  • 3 uur geleden
  • 2
 'Domenicali naar Turkije afgereisd om te onderhandelen over terugkeer Grand Prix'
GP van Turkije

'Domenicali naar Turkije afgereisd om te onderhandelen over terugkeer Grand Prix'

  • 3 uur geleden
  • 1
 Verstappen legt toekomst na F1 bloot:
Toekomst Verstappen

Verstappen legt toekomst na F1 bloot: "Dat is natuurlijk het doel"

  • Vandaag 19:19
Onstuimig weer in Singapore tijdens opbouw raceweekend | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Onstuimig weer in Singapore tijdens opbouw raceweekend | F1 Shorts

  • Vandaag 18:37
  • 44
Meer nieuws

Veel gelezen

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
100.000+ views

Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  • 22 september
 'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'
100.000+ views

'Russell kan nieuwe teamgenoot krijgen voor 2026, Antonelli mogelijk naar Williams of Alpine'

  • 19 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x