FIA laat Verstappen en Hamilton van lijst persconferentieschema in Singapore
Vrijdag begint het raceweekend van de F1 Grand Prix van Singapore, een weekend waarin het warm, regenachtig en vochtig gaat worden. De FIA heeft het persconferentieschema voor donderdag geopenbaard, en Max Verstappen is niet aanwezig.
Komend weekend gaan de coureurs richting Singapore voor het achttiende raceweekend van het seizoen 2025. Het is het begin van een drukke maand oktober, met drie races op het programma: Singapore, Verenigde Staten (Austin) en Mexico. Voor Verstappen de maand waarin duidelijk gaat worden of hij zijn vorm van Monza en Azerbeidzjan met Red Bull door kan trekken en het kampioenschap echt weer spannend kan gaan maken.
Persconferentieschema GP Singapore
Donderdag om 18:30 uur en 19:00 uur lokale tijd (12:30 uur en 13:00 uur Nederlandse tijd) staan de persconferenties van de coureurs op het programma. Zoals altijd zijn er zes coureurs door de FIA uitgenodigd, terwijl de rest van de coureurs in de mediapen hun zegje zullen doen. Esteban Ocon, Lando Norris en George Russell zitten in de eerste persconferentiegroep, terwijl Charles Leclerc, Isack Hadjar en Alexander Albon in de tweede groep zitten. Coureurs zoals Verstappen, Piastri en Lewis Hamilton zullen buiten de persconferentie de aanwezige media dus te woord staan.
Op vrijdag volgt vervolgens de persconferentie van de teambazen/belangrijke personen van teams, waarbij dit keer Steve Nielsen (algemeen directeur Alpine), Andy Cowell (Aston Martin) en James Vowles (Williams) zijn uitgenodigd.
