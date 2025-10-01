Liam Lawson heeft zich uitgesproken over de kwaliteiten van Max Verstappen en het feit dat zijn avontuur bij Red Bull Racing zo snel ten einde is gekomen begin 2025. De Nieuw-Zeelander lijkt zichzelf niet veel kwalijk te nemen.

Lawson kreeg begin 2025 de kans om Sergio Pérez op te volgen als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing en liet zo onder meer Yuki Tsunoda achter zich. Na twee raceweekenden, waarin Lawson zich teleurstellend kwalificeerde en ook de races niet echt indrukwekkend waren, was het echter al klaar voor Lawson. Hij werd vervangen door Tsunoda, terwijl Lawson terug werd gezet naar Racing Bulls. De Nieuw-Zeelander had het daar eerst ook lastig tegen Isack Hadjar, maar sinds de races in Europa heeft hij zijn vorm gevonden en scoort Lawson regelmatig punten.

Lawson lovend over Verstappen

Bij Automoto.it is Lawson als voormalig teamgenoot van Verstappen lovend over de Nederlander "Ik heb maar twee races als zijn teamgenoot gereden, maar zelfs als je hem van een afstand ziet, begrijp je veel dingen. Alle teams delen gegevens zodat anderen ze kunnen zien. Basisinformatie, GPS, et cetera. Ik vergelijk mezelf al een paar jaar met Max en het is indrukwekkend om te zien wat hij doet. Hij is gewoon heel snel, heel consistent en heel comfortabel met de auto."

Lawson over timing debuut bij Red Bull

Lawson is van mening dat de timing om bij Red Bull aan de slag te gaan begin 2024 niet ideaal voor hem was. "De timing was niet ideaal. Ik had slechts een week voordat er een triple header begon. Het waren hectische momenten. De auto van Racing Bulls vereiste bovendien een andere rijstijl. Ik moest me opnieuw aanpassen, en sindsdien hebben we ook enkele wijzigingen doorgevoerd om het voor mij comfortabeler te maken. Uiteraard zou het ideaal zijn om dit allemaal voor het begin van het seizoen te doen, maar ik denk dat het een proces is dat me heeft geholpen om me tijdens de laatste races op mijn gemak te voelen."

