Max Verstappen at Monza

'Verstappen weet gezien zijn uitspraken iets over aanstaande upgrades Red Bull'

'Verstappen weet gezien zijn uitspraken iets over aanstaande upgrades Red Bull'

Lars Leeftink
Max Verstappen at Monza

Riccardo Patrese, oud-coureur in F1, stelt dat Max Verstappen na zijn twee zeges op rij iets weet over aanstaande upgrades en aanpassingen binnen Red Bull Racing waar de buitenwereld nog geen weet van heeft.

In gesprek met CoinPoker stelt Patrese dat hij het gevoel heeft dat Verstappen iets weet over aanstaande upgrades die hem nog een serieuze kans gaan geven op de titel in 2025. "Uit de uitspraken van Verstappen blijkt dat hij weet dat de auto is verbeterd en dat er stiekem nog enkele verbeteringen op komst zijn. Hij heeft dus de kans om echt druk uit te oefenen en misschien wel het kampioenschap te winnen. Wat we in de laatste twee races hebben ontdekt, want hij won naast Bakoe ook in Monza, is dat Verstappen nog lang niet is uitgespeeld. Hij heeft McLaren, Piastri en Norris veel stof tot nadenken gegeven. Ik heb nog nooit een race gezien met zoveel fouten als in Bakoe en dat mag in de volgende race niet weer gebeuren."

Patrese zag fouten coureurs McLaren

Patrese stelt ook dat de coureurs van McLaren met hun fouten de deur weer op een kier hebben gezet voor Verstappen, iets wat ze beter niet kunnen doen. "Na de fouten van Piastri dacht ik dat Norris iets verder naar voren zou kunnen komen. Ik ging er niet vanuit dat hij de race ging winnen, maar in ieder geval had ik hem wel op het podium verwacht. Maar om de één of andere reden presteerde hij niet goed genoeg. Hij heeft de kans om dichter bij Piastri te komen laten liggen. Piastri heeft nog steeds een goede voorsprong in het kampioenschap. Maar uit ervaring weet ik dat je nooit te vroeg moet juichen. Hij moet zich concentreren op zijn duel met Norris, maar ook op de dreiging van Verstappen."

Related image
Related image

Patrese verwacht teamorders bij vervolg goede vorm Verstappen en Red Bull

Patrese denkt dat als Verstappen tijdens de komende twee raceweekenden zijn vorm weet door te trekken, McLaren na moet gaan denken over teamorders. "Als Verstappen de komende twee races op dezelfde manier verdergaat, dan moet McLaren teamorders gaan uitvaardigen. Ze kunnen het zich niet veroorloven dat Norris en Piastri elkaar in de haren vliegen en verliezen. In de laatste races zag je hem [Verstappen] nauwelijks op de televisie omdat hij zo ver voorop lag. Hij zag er erg sterk uit, dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren."

