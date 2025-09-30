Voor Chris Lulham zijn het mooie dagen de laatste tijd. Nadat de Brit met Max Verstappen afgelopen weekend won in de NLS in de GT3 van Ferrari, heeft Lulham ook nieuws van de FIA gekregen: zijn status binnen de autosportorganisatie is voorzien van een upgrade.

Je hebt bij de FIA brons, zilver, goud en zelfs platinum ratings die als status gelden bij de FIA. Het zijn ratings die worden vergeven op basis van hoe coureurs presteren, hoe oud ze zijn en hun ervaring als coureur. Met goede prestaties is het mogelijk om een upgrade te krijgen, iets wat Lulham nu voor elkaar heeft gekregen. Hij is van zilver naar goud gegaan, op platinum na het hoogste wat je kunt bereiken als coureur. Deze veranderingen gaan in vanaf 1 januari en gelden dus niet voor de rest van het seizoen 2025.

Lulham met Verstappen

Lulham zal zijn promotie bij de FIA ongetwijfeld hebben afgedwongen door zijn prestaties bij Verstappen.com Racing in de GT-wereld. De Brit kwam afgelopen weekend nog in actie in de NLS met Emil Frey Racing. Dit was echter met Max Verstappen zelf, waarbij zowel Lulham als Verstappen allebei twee stints reden op de Nürburgring op weg naar de zege. Lulham had het Gold Cup-kampioenschap in de GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS al op zijn naam geschreven met de Zwitserse formatie. Volgende maand maakt hij ook kans op de Gold Cup-titel in de Endurance Cup-variant, dan niet met de Ferrari van Emil Frey Racing maar met de Aston Martin van Verstappen.com Racing.

Hartog krijgt ook promotie

Ook voor Loek Hartog is er nieuws. Hartog is net zoals Lulham ook van zilver naar goud gegaan. Hartog is actief in onder andere de GT World Challenge en de Intercontinental GT Challenge, en presteert daar goed genoeg om van de FIA een upgrade te krijgen. De Nederlander zit nu net zoals Lulham vanaf 2026 dus bijna in de groep met de beste coureurs die er zijn. Ook Logan Sargeant staat tussen de tientallen coureurs met een upgrade, hij gaat zelfs van goud naar platinum.

