Lewis Hamilton (40) en Charles Leclerc (27) zouden op gespannen voet met elkaar leven bij Ferrari, zo meldt de Zwitserse krant Blick. Beide heren hunkeren naar een periode van succes en het akkefietje in Azerbeidzjan heeft de interne frustraties alleen maar groter gemaakt. Het zou kunnen gaan escaleren, dit weekend in Singapore.

Het loopt niet lekker bij Ferrari. Voor het zoveelste jaar op rij krijgt de Scuderia het niet voor elkaar om mee te doen in zowel het constructeurs- als coureurskampioenschap. Bij de constructeurs staat Ferrari derde, met een gigantische achterstand op koploper McLaren - en bij de coureurs hangen Leclerc en Hamilton rond op de respectievelijk vijfde en zesde plaats. En dat vreet aan het team, maar ook aan de coureurs. Leclerc wordt gezien als 'kind van de club', maar heeft al jarenlang niet het materiaal om écht succesvol te zijn. Hamilton daarentegen kwam binnen als wereldster en had gehoopt bij Ferrari een gooi te kunnen doen naar zijn felbegeerde achtste wereldtitel. Maar het liep totaal anders. En nu de eerste scheurtjes zichtbaar worden, houdt men bij Blick hun hart vast.

De Zwitserse krant ziet dat Hamilton de zoveelste wereldkampioen is die het wil proberen bij Ferrari. "Na Alonso en Vettel probeert sinds het begin van het jaar ook Hamilton de rode vloek van de kampioenen te doorbreken. Maar je hoeft geen profeet te zijn: de zevenvoudig wereldkampioen zal ook in Italië falen", zo klinkt het. En daar komt bij dat het akkefietje tussen Hamilton en Leclerc in Bakoe, na het negeren van de teamorders, de interne spanning nog verder heeft verhoogd. In Zwitserland denkt men dat "de harmonie verstoord" is bij Ferrari en dat Leclerc en Hamilton binnenkort wel eens écht met elkaar kunnen gaan clashen.

"Sinds Baku (het negeren van teamorders) is de harmonie verstoord. Tijdens de nachtelijke spookrace in Singapore zou het conflict volgende week met Leclerc kunnen escaleren. Want ook de Monegask is gefrustreerd. Hij jaagt nu al voor het zevende seizoen vergeefs op de rode titel – met slechts acht overwinningen. Oh ja, Hamilton won de sprint in China. Het was bij de twintigste poging ook de allereerste rode sprintzege!", zo sluit Blick af.

