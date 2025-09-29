close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Composite image of Leclerc, Hamilton and Vasseur all in Ferrari kit with a red background

Blick: 'Harmonie Ferrari verstoord, conflict Hamilton en Leclerc kan deze week escaleren'

Blick: 'Harmonie Ferrari verstoord, conflict Hamilton en Leclerc kan deze week escaleren'

Jeen Grievink
Composite image of Leclerc, Hamilton and Vasseur all in Ferrari kit with a red background

Lewis Hamilton (40) en Charles Leclerc (27) zouden op gespannen voet met elkaar leven bij Ferrari, zo meldt de Zwitserse krant Blick. Beide heren hunkeren naar een periode van succes en het akkefietje in Azerbeidzjan heeft de interne frustraties alleen maar groter gemaakt. Het zou kunnen gaan escaleren, dit weekend in Singapore.

Het loopt niet lekker bij Ferrari. Voor het zoveelste jaar op rij krijgt de Scuderia het niet voor elkaar om mee te doen in zowel het constructeurs- als coureurskampioenschap. Bij de constructeurs staat Ferrari derde, met een gigantische achterstand op koploper McLaren - en bij de coureurs hangen Leclerc en Hamilton rond op de respectievelijk vijfde en zesde plaats. En dat vreet aan het team, maar ook aan de coureurs. Leclerc wordt gezien als 'kind van de club', maar heeft al jarenlang niet het materiaal om écht succesvol te zijn. Hamilton daarentegen kwam binnen als wereldster en had gehoopt bij Ferrari een gooi te kunnen doen naar zijn felbegeerde achtste wereldtitel. Maar het liep totaal anders. En nu de eerste scheurtjes zichtbaar worden, houdt men bij Blick hun hart vast.

De Zwitserse krant ziet dat Hamilton de zoveelste wereldkampioen is die het wil proberen bij Ferrari. "Na Alonso en Vettel probeert sinds het begin van het jaar ook Hamilton de rode vloek van de kampioenen te doorbreken. Maar je hoeft geen profeet te zijn: de zevenvoudig wereldkampioen zal ook in Italië falen", zo klinkt het. En daar komt bij dat het akkefietje tussen Hamilton en Leclerc in Bakoe, na het negeren van de teamorders, de interne spanning nog verder heeft verhoogd. In Zwitserland denkt men dat "de harmonie verstoord" is bij Ferrari en dat Leclerc en Hamilton binnenkort wel eens écht met elkaar kunnen gaan clashen.

"Sinds Baku (het negeren van teamorders) is de harmonie verstoord. Tijdens de nachtelijke spookrace in Singapore zou het conflict volgende week met Leclerc kunnen escaleren. Want ook de Monegask is gefrustreerd. Hij jaagt nu al voor het zevende seizoen vergeefs op de rode titel – met slechts acht overwinningen. Oh ja, Hamilton won de sprint in China. Het was bij de twintigste poging ook de allereerste rode sprintzege!", zo sluit Blick af.

Gerelateerd

Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc

Net binnen

Nederlandse Niels Koolen verzekert zich van IndyCar-test | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Nederlandse Niels Koolen verzekert zich van IndyCar-test | F1 Shorts

  • 33 minuten geleden
  • 44
 Hamilton deelt hartverscheurende video op TikTok in nagedachtenis van Roscoe
Lewis Hamilton

Hamilton deelt hartverscheurende video op TikTok in nagedachtenis van Roscoe

  • 1 uur geleden
Verstappen stuurt bericht naar 18-jarige coureur na kankerdiagnose
Will Macintyre

Verstappen stuurt bericht naar 18-jarige coureur na kankerdiagnose

  • 2 uur geleden
  • 2
 Zak Brown wil van Verstappen af:
Max Verstappen

Zak Brown wil van Verstappen af: "Hij is een stoorzender"

  • 2 uur geleden
  • 19
 F1-wereld reageert op overlijden Roscoe (12), Red Bull stuurt bericht naar Hamilton
Roscoe Hamilton

F1-wereld reageert op overlijden Roscoe (12), Red Bull stuurt bericht naar Hamilton

  • 3 uur geleden
  • 7
 Lulham over uitdaging met Verstappen op Nürburgring:
Overwinning met Ferrari

Lulham over uitdaging met Verstappen op Nürburgring: "Dat is beangstigend"

  • 3 uur geleden
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten
100.000+ views

Verstappen speelt voor het eerst EA FC 2026 en krijgt meteen vier rode kaarten

  • 25 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x