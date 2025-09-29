VIDEO | Red Bull prijst houding Verstappen: "Andere coureurs gaan naar modeshows"
VIDEO | Red Bull prijst houding Verstappen: "Andere coureurs gaan naar modeshows"
Dr. Helmut Marko is apentrots op Max Verstappen. De adviseur van Red Bull Racing ziet dat de viervoudig kampioen gek is op autosport en dus in zijn vrije tijd bijvoorbeeld de Nordschleife bezoekt, terwijl andere coureurs hobby's hebben die weinig met autosport te maken hebben.
Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.
