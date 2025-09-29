Er komen geen teamorders bij McLaren, ondanks dat Max Verstappen richting Oscar Piastri en Lando Norris kruipt in het kampioenschap. In aanloop naar de F1 Grand Prix van Singapore legt Andrea Stella uit waarom. De teambaas vindt dat zijn beide coureurs de wereldtitel zouden verdienen, ook al hoort daar het risico bij dat Verstappen de lachende derde kan worden.

Verstappen schreef de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan op zijn naam en heeft zo het gat naar Piastri ietwat kunnen dichten van 104 naar 69 punten. Red Bull Racing heeft het voordeel dat slechts één van haar twee coureurs kans maakt op het kampioenschap dit jaar en dus kan alle focus gelegd worden op het optimaliseren van de races van Verstappen. Ondertussen probeert McLaren het zo eerlijk mogelijk te maken tussen Norris en Piastri. Dat zagen we dan ook met de positiewisseling op Monza na een slechte pitstop van Norris. Teamorders om het eerlijk te houden zullen blijven, maar er komen geen teamorders om de ene McLaren-coureur meer uit te laten lopen en te beschermen tegen Verstappen.

Punten van elkaar afpakken

"We mogen absoluut niet vergeten dat hij Max Verstappen is, de wereldkampioen van de afgelopen vier seizoenen, in een snelle auto", vertelde Stella bij ESPN. "Zoals ik eerder al heb gezegd, er zullen races zijn waarbij McLaren niet het voordeel zal hebben vanuit een competitief oogpunt. En Lando en Oscar zitten altijd dicht bij elkaar, dus ze zullen niet altijd de beschikbare punten maximaliseren. Soms zal het wat meer punten zijn voor Lando, dan weer wat meer voor Oscar, dus ze pakken wat punten van elkaar af. We zijn ons heel erg bewust van dit aspect, maar we laten hen racen, omdat ze het allebei verdienen om hun droom achterna te gaan. Dus, ja, Verstappen en Red Bull maken nog kans op het rijderskampioenschap."

