Liam Lawson heeft zich na een lastige periode bij Red Bull knap herpakt, zo ook tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Helmut Marko, adviseur van Red Bull, sprak met Motorsport.com over de knappe prestatie van de Nieuw-Zeelander in Bakoe, waar hij ondanks een teleurstellende zaterdag een derde startplek veroverde en uiteindelijk vijfde werd.

Tijdens de race op een natte baan herpakte de coureur zich door onder meer Yuki Tsunoda in te halen, iets wat symbolisch was gezien zijn degradatie ten faveure van de Japanner bij Red Bull Racing. Marko moet nog beslissen wie er bij Red Bull Racing en Racing Bulls rijden in 2026. Lawson's teambaas bij Racing Bulls, Alan Permane, was vol lof over zijn coureur na de race in Bakoe. "Twintig perfecte ronden aan het einde, waarbij hij de auto's achter zich hield." Marko, adviseur van Red Bull, liet weten: "We vertelden Yuki om snelle ronden te rijden voor de pitstop. Het doel was dat hij voor Lawson zou zitten, wat lukte. Maar de banden waren niet echt warm, dus Lawson maakte gebruik van de kans en haalde hem in. Het was echt een goed gevecht tussen de twee."

Lawson herpakt zich bij Racing Bulls

De weg naar herstel was niet makkelijk voor de jonge coureur, die eerder dit seizoen bij Red Bull werd vervangen na een teleurstellende reeks aan kwalificaties. Ondanks dat hij niet blij was met deze beslissing, heeft hij zich bij Racing Bulls herpakt. Dit is ook te zien, want hij rijdt consistent en zorgt ervoor dat Racing Bulls in het klassement bij de constructeurs omhoog aan het kruipen is. Lawson heeft sinds de zomer 26 punten verzameld, waardoor hij een grote factor is in de opmars van het team.

Lawson ziet doel voor zich

Toch is een terugkeer naar Red Bull nog niet aan de orde, maar de Nieuw-Zeelander heeft zijn doel ook bijgesteld. "Ik heb lang, vooral toen ik als junior op mijn zeventiende bij Red Bull kwam, gekeken naar hoe ik bij Red Bull Racing kon komen. Dat was waar ik mijn toekomst zag. Niet dat ik vergat waarom ik het doe, maar dat was zo'n groot deel van het doel. Het is nu makkelijker om achterover te leunen en te beseffen dat het doel altijd winnen en de top bereiken is geweest, en dat hoeft niet specifiek bij Red Bull te zijn." Met zijn huidige prestaties lijkt Lawson goed op weg om zijn stoeltje bij Racing Bulls in 2026 te behouden. Marko heeft al gesprekken gevoerd met andere talenten, dus de druk ligt bij Lawson om zich te blijven verbeteren.