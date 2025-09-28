close global

Zak Brown, Bahrain GP, McLaren, 2024

McLaren blijft zelfde koers varen ondanks dreiging Verstappen: "Blijven hetzelfde doen"

McLaren blijft zelfde koers varen ondanks dreiging Verstappen: "Blijven hetzelfde doen"

Lars Leeftink
Zak Brown heeft duidelijk gemaakt dat McLaren niet van plan is zijn strategie te veranderen ondanks de dreiging van Max Verstappen. In een gesprek met Bloomberg bevestigde hij dat het team zijn aanpak met de coureurs Oscar Piastri en Lando Norris ongewijzigd laat, ondanks de recente winst van Verstappen in Italië en Azerbeidzjan.

Met nog zeven races te gaan staat Verstappen 44 punten achter Norris en op 69 punten achter Piastri. McLaren geniet van een sterk seizoen en richt zich op het gevecht om het constructeurskampioenschap in Singapore te winnen, waarvoor nog wat punten nodig zijn om Mercedes en Ferrari definitief achter zich te laten.

McLaren over Verstappen

Brown legt in gesprek met Bloomberg uit: "Ik denk dat je aandacht moet besteden aan Max [Verstappen]. We moeten blijven doen wat we doen. Het constructeurskampioenschap ziet er erg goed uit; we hadden de kans om het in Bakoe af te ronden, maar laten we het niet over Bakoe hebben. Hopelijk kunnen we de klus klaren in Singapore." De Grand Prix van Singapore, de achttiende ronde van het seizoen 2025, zal van 3 tot 5 oktober verreden worden op het Marina Bay Street Circuit, een baan die McLaren goed ligt vanwege de hoge downforce.

McLaren wil Norris en Piastri gelijke kansen geven

Ondanks de druk van buitenaf blijft de focus bij McLaren onverminderd: beide coureurs moeten strijden tot aan Abu Dhabi. Brown: "Wat we willen doen, is onze twee coureur laten strijden voor het kampioenschap en ze gelijke kansen en gelijke uitrusting geven. Dat gaan we nog steeds doen, en moge de beste man winnen." Verstappen blijft voor velen, inclusief McLaren-teambaas Andrea Stella, een serieuze kanshebber, ondanks zijn achterstand.

