Het is Max Verstappen en Chris Lulham gelukt om ronde negen van de Nürburgring Langstrecken-Serie te winnen. Het duo deed dat namens Emil Frey Racing in de Ferrari 296 GT3, wat toch de nodige reacties oplevert.

Verstappen vertrok zaterdagmiddag om 12:00 uur vanaf P3 en pakte in de eerste bocht direct de leiding van de wedstrijd. Na de eerste pitstop bleef Verstappen achter het stuur, en in die tweede stint wist hij de voorsprong verder uit te bouwen. Teamgenoot Lulham nam de laatste twee stints voor zijn rekening. Tijdens die stints waren er meerdere gele vlaggen, waardoor de opgebouwde voorsprong weer slonk. Uiteindelijk hield Lulham het hoofd koel en trok hij de zege over de streep.

Complimenten worden uitgedeeld

Het duo kan rekenen op veel lof van de buitenwereld.

