De introductie van de nieuwe vloer heeft ervoor gezorgd dat Max Verstappen weer wat overwinningen uit het vuur heeft weten te slepen in Monza en Baku. De nieuwe technische update blijkt een enorm belangrijke factor te zijn geweest in zijn succes, ondanks dat hij met nog negen races te gaan een achterstand van 69 punten heeft op WK-leider Oscar Piastri.

Gerelateerd