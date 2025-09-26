Hamilton worstelt: "Ik zou er alles voor geven, maar het is er nu eenmaal niet"

Lewis Hamilton (40) kent een bijzonder moeilijk debuutjaar bij het Formule 1-team van Ferrari, waar hij begin dit seizoen nog wel met veel bombarie werd onthaald. Hamilton had gehoopt voor podiums te kunnen vechten in 2025, maar vooralsnog komt Ferrari vaak niet veel verder dan de subtop. Het is lastig, zo erkent ook de Brit.

Langzaam naderen we het einde van het F1-seizoen van 2025 en Hamilton vinden we vooralsnog terug op de zesde plaats bij de coureurs in het klassement. De zevenvoudig wereldkampioen verzamelde 121 punten en boekte geen enkele zege. In een officiële Grand Prix stond hij ook nog niet op het podium. Alleen tijdens de Sprint in China wist Hamilton écht succesvol te zijn. Bij de constructeurs staat Ferrari derde. Een schrale troost is dat ze in ieder geval vóór Red Bull Racing staan, al is het verschil nog maar klein. Hamilton erkent dat het allemaal moeizaam gaat, al voelt hij wel dat de auto aan het verbeteren is.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton zegt dat Ferrari wel beter aanvoelt

Hamilton vindt het lastig om de Ferrari na de zomerstop te omschrijven. De auto voelt beter, maar de resultaten zijn dat allerminst. "Het is best gek, want we hebben vooruitgang geboekt, en toch slechte resultaten behaald in de laatste races - maar het vóélt wel als vooruitgang", zo wordt de coureur uit Stevenage geciteerd door Motorsport.com. "Dus ik denk dat we wel eens toe zijn aan een goed weekend, een goed resultaat. We moeten gewoon vooruit blijven kijken."

Hamilton zou alles geven voor upgrade, maar die is er niet

En een goed resultaat had je als neutrale fan misschien toch al wel verwacht bij Hamilton en Ferrari, ook al is het een moeilijk jaar. Maar geen enkele keer op het podium, dat doet pijn. Al denkt Hamilton dat een podium in de resterende races niet veel goed zal maken. "Het zou leuk zijn, maar het gaat niet echt veel veranderen", zo zegt hij. "k zou echt alles geven voor een upgrade, maar die is er nu eenmaal niet, want de focus ligt op de auto van volgend jaar. Dus moeten we het beter doen qua afstelling en uitvoering."

Gerelateerd