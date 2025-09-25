Interviewers staan perplex na opmerkelijke actie Hadjar tijdens Zoom-call
Interviewers staan perplex na opmerkelijke actie Hadjar tijdens Zoom-call
Isack Hadjar (20) heeft voor een grappige situatie gezorgd tijdens een interview voor The Fast and the Curious-podcast. De Racing Bulls-driver belde in via Zoom voor een interview, maar eenmaal ingeschakeld konden de interviewers niet direct beginnen. Hadjar moest namelijk eerst even zijn yoghurt opeten.
Betty Glover en Christian Hewgill zijn de hosts van The Fast and the Curious-podcast en zij stonden even met hun mond vol tanden toen ze het interview met Hadjar wilden beginnen. Het interview vond digitaal plaats en dus zaten Glover en Hewgill te wachten totdat Hadjar zou inschakelen. Toen de Frans-Algerijnse coureur eenmaal in beeld verscheen, deed hij dit met een potje yoghurt, die hij nog aan het verorberen was. "Isack is bij ons terwijl hij geniet van een soort van... yoghurt?", zo zei Hewgill al lachend. "Hmmm, hmmm", zo bevestigde Hadjar de vraag met volle mond. "Vanillesmaak".
Interviewers moeten wachten tot Hadjar is uitgegeten
Hadjar maakte van het moment gebruik om zijn potje Pur Natur yoghurt even goed voor de camera te laten zien. "Het ziet er geweldig uit", reageerde Hewgill, om te vervolgen: "Ik ben Christian en dat is Betty, welkom bij de podcast. Geniet je van je yoghurt?" Hadjar reageerde bevestigend: "Ja, dat doe ik zeker." Glover zag al dit dit nergens toe ging leiden en greep in: "Christian, één seconde. Deze man moet eerst zijn yoghurt eten, we kunnen nog niet beginnen." Het zorgde voor hilariteit bij Hewgill. Hadjar voelde de druk echter wel om op te schieten: "Wacht, geef me één seconde."
Bekijk de hilarische beelden hieronder ⤵️
