Max Verstappen heeft onthuld wat zijn rol is geweest tijdens de hervonden vorm van Red Bull Racing tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Italië en Azerbeidzjan in Monza en Bakoe.

Verstappen kende, op uitzonderingen zoals Imola en Suzuka na, met Red Bull Racing in 2025 een vrij moeizaam seizoen. McLaren domineerde, Oscar Piastri en Lando Norris gingen strijden om de zeges en de titel en Verstappen leek hooguit derde bij de constructeurs te gaan worden. De Nederlander won echter in Monza en Bakoe en heeft hierdoor nog maar 69 punten achterstand op Piastri. Ineens is de hoop terug, zowel bij Verstappen als bij Red Bull.

Welke rol speelt Verstappen in wederopstanding Red Bull?

In gesprek met Motorsport.com gaat Verstappen in op zijn eigen rol tijdens de wederopstanding van Red Bull in 2025. "We hebben natuurlijk heel veel discussies gehad over hoe we dingen aan kunnen passen en hoe we dingen kunnen testen. En ja, dat hebben we uiteindelijk toch goed aangepakt." Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, stelde al dat er sinds het aantrekken van teambaas Laurent Mekies meer wordt geluisterd naar de input van de twee coureurs en minder naar de simulaties en data.

Verstappen ziet verschil tussen opkomst Red Bull voor kampioenschappen en nu

Volgens Verstappen lijkt de vooruitgang van Red Bull wel op die van de periode voordat Verstappen bij Red Bull kans maakte op de titel, maar is er nu wel een groot verschil met toen. "Dat was natuurlijk wel heel anders. Toen was het ook wel aerodynamisch en met upgrades, maar nu is het toch anders met het budgetplafond. Uiteindelijk heb je natuurlijk altijd moeilijke momenten. En natuurlijk denk je soms ook wel eens ‘komt dit nog goed?’ Maar aan de andere kant heeft het ook geen zin om zo te blijven denken. We moeten altijd proberen om in oplossingen te denken, met mensen praten en ideeën uitwisselen. Dat soort dingen, daar draait het uiteindelijk om."

