Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen twee races op rij gewonnen en lijkt het lek met Red Bull Racing boven te hebben. Hoe is dat ineens mogelijk, na een seizoen waarin het allemaal vrij lastig ging? De Nederlander kan het wel uitleggen.

Tegenover Motorsport.com stelt Verstappen dat het werkvenster van de RB21 een stuk beter is geworden de laatste raceweekenden. "Ja. En dat gaat gewoon om dingen die we hebben geleerd met de auto. We hoeven niet meer zoveel dingen aan de auto te doen. Niet heel veel radicale dingen aanpassen tijdens het weekend, dat maakt het wat fijner om te werken."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen erkent dat Red Bull lastige fase heeft gehad

Van de dominantie die we in Monza en Bakoe zagen en we in 2022 en 2023 eigenlijk elk weekend bijna zagen, was eigenlijk als sinds het midden van 2024 niet veel meer over. Ook Verstappen geeft toe dat het best lastig was om te wennen aan een mindere periode, nadat het in 2022 en 2023 zo enorm goed ging. "We hebben samen heel veel hele mooie momenten beleefd in al die jaren. Als je dan door een moeilijkere periode heengaat, dan is dat natuurlijk niet fijn."

Related image

Verstappen blij dat Red Bull stijgende lijn heeft gevonden

Verstappen is daarom ook blij dat de afgelopen twee raceweekenden weer wat hoop en positiviteit bij Red Bull hebben gebracht. "Als je ziet dat het nu wel weer goed gaat, dan maakt dat het extra mooi, vooral hoe je met iedereen door die slechte momenten heen bent gekomen. De sfeer is heel goed en dat is natuurlijk ook belangrijk. Het geeft meer vertrouwen, en dat is soms ook belangrijk bij mensen. Dat ze toch licht aan het einde van de tunnel zien en weten dat het toch oké is waar ze mee bezig zijn."

Gerelateerd