Nieuwe beelden duiken op: F1-coureurs gaan stuk om kleine fan tijdens volkslied

Jeen Grievink
social

Voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan stonden de F1-coureurs opgesteld voor het volkslied. Eerder schreven wij al dat daar een jonge F1-fan uit volle borst stond mee te zingen en dat dit op de lachspieren werkte bij Lando Norris en George Russell. Maar uit nieuwe beelden blijkt dat zij niet de enigen waren die hun lach niet konden inhouden. Lewis Hamilton besloot het zelfs te gaan filmen.

Traditiegetrouw wordt er voor iedere Grand Prix het volkslied gespeeld van het land waarin de race plaatsvindt. Soms wordt het volkslied gezongen door een bekende zanger of gespeeld door een band. En zo'n volkslied kan veel losmaken, zo hebben we al vaker gezien. Dit was ook in Azerbeidzjan het geval, waar een gepassioneerde kleine fan uit volle borst meezong. De F1-coureurs stonden opgelijnd met voor hen een rij van jonge Azerbeidzjaanse fans. Met de hand op hun borst zongen ze het volkslied mee. Een jongetje, die precies voor Norris en Russell stond, liet zich wel heel erg meeslepen en schreeuwde uit volle borst mee, tot hilariteit van de coureurs. Norris en Russell moesten erg hun best doen om niet in lachen uit te barsten, maar blijkbaar gold dit voor meer coureurs.

F1-coureurs lachen om gepassioneerde fan, Hamilton begint te filmen

Op nieuwe beelden die rondcirculeren op Instagram is te zien hoe vrijwel alle coureurs moeten lachen om de uiterst gepassioneerde kleine fan. Hamilton begint eerst te lachen en bedenkt zich vervolgens dat dit dusdanig hilarisch is dat hij het voor eeuwig wil vastleggen. De Ferrari-coureur pakt voorzichtig zijn telefoon en begint de kleine fan te filmen. Vervolgens zien we ook coureurs als Franco Colapinto, Kimi Antonelli, Carlos Sainz en Fernando Alonso in beeld die het duidelijk wel erg grappig vinden wat er gebeurt.

➡️ Bekijk de nieuwe beelden van dit hilarische moment hier.

