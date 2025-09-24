Leclerc niet blij met Hamilton na negeren teamorder: "Dom en oneerlijk, laat hem er lekker van genieten"
De Grand Prix van Azerbeidzjan kent een zure nasmaak voor Charles Leclerc. De Monegask moest niet alleen tekenen voor de negende plaats, hij moest ook toekijken hoe Lewis Hamilton geen gehoor gaf aan een teamorder.
Charles Leclerc kwalificeerde zich op een teleurstellende tiende plaats voor de Grand Prix van Azerbeidzjan, nadat de Ferrari in de trainingen op vrijdag nog een veelbelovende pace liet zien. Teammaat Lewis Hamilton kwalificeerde zich nog verder naar achteren op de tiende stek. Leclerc wist zich in de race een weg naar de achtste plaats te vechten, maar een probleem in het hybridesysteem van zijn krachtbron zorgde ervoor dat hij vermogen miste op het rechte stuk.
Hamilton voldoet niet aan teamorder
In ronde 42 van de race kreeg Leclerc daarom de teamorder van Ferrari om Hamilton, inmiddels op de negende plaats, voorbij te laten. De zevenvoudig wereldkampioen zou zo een betere kans hebben om een poging te wagen Lando Norris op P7 te achterhalen. Toen dit in de laatste ronde van de race nog niet gelukt was, kreeg de Brit de opdracht van zijn team om Leclerc de achtste plaats terug te geven. Hamilton ging van zijn gas, maar deed dit pas vlak voor de finish, waardoor Leclerc hem niet meer voorbij kon gaan.
Leclerc boos over boordradio
"Sorry daarvoor", klonk het direct over de boordradio van Leclerc, maar de Monegask leek er even klaar mee te zijn: "Het boeit me niet echt. Het gaat om de achtste plaats, dus... Het is oké, hij mag genieten van die achtste plaats", luidde zijn antwoord. "Het is gewoon dom, want het is niet eerlijk. Maar het boeit me eerlijk gezegd echt niet. P8 of P9, het betekent dat het een lastig weekend was."
