Manager Verstappen onthult: 'Verstappen.com Racing bestaat al uit 25 werknemers'
Naast F1 is Max Verstappen ook veel bezig met zijn eigen team Verstappen.com Racing en zijn toekomst in GT3-auto's, waar hij komend weekend zijn debuut in gaat maken. Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen, is er ook bij betrokken en heeft een kijkje achter de schermen gegeven.
In gesprek met De Telegraaf gaat Vermeulen in op de situatie van Verstappen, die buiten F1 ook met veel andere dingen bezig is. 'Racen is zijn passie: of het nu in de Formule 1 is, in de sim of in de GT3. Daar krijgt hij inderdaad energie van. Ik denk dat het hem helpt om beter te worden als coureur." Problemen met Verstappen die bezig is met Verstappen.com Racing en de coureur van Red Bull Racing is, zijn er tot nu toe dus niet geweest volgens Vermeulen.
Verstappen buiten F1
Vermeulen vervolgt: "Hij steekt er zo veel tijd in, in alles wat we met Verstappen.com Racing aan het bouwen zijn. Samen met Atze Kerkhof heeft hij bijvoorbeeld Pro Simulation opgezet. Dan doen ze de simulator-begeleiding van raceteams en ook individuele coureurs. Ik zie dat Max daar helemaal in opgaat. Daar wordt hij zó enthousiast van. Hij is heel creatief en ik probeer hem zakelijk te ondersteunen."
Verstappen.com Racing kost veel tijd en energie
Niet alleen Verstappen heeft het er druk mee, maar ook voor Vermeulen is er een belangrijke rol weggelegd. Daarnaast is het aantal mensen dat onderdeel is van het team inmiddels flink gegroeid. "Ik ben er zeven dagen in de week mee bezig. Het is heel divers: van sponsoring, tot contracten, tot privézaken. Alles bij elkaar opgeteld werken we met een team van zo’n 25 mensen. Het is echt een onderneming. Het voelt als een geweldig verhaal waar we nog steeds mee bezig zijn."
