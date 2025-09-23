close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Max Verstappen

Verstappen over uitdagingen in Singapore voor Red Bull: "Dan is het echt moeilijk"

Verstappen over uitdagingen in Singapore voor Red Bull: "Dan is het echt moeilijk"

Lars Leeftink
Max Verstappen

Max Verstappen heeft zowel de F1 Grand Prix van Italië als Azerbeidzjan gewonnen en mag stiekem weer een beetje hopen op de titel, maar makkelijk gaat dit niet zijn. Te beginnen volgende week in Singapore, zo weet ook de Nederlander.

Tijdens de persconferentie van de top drie na de race in Azerbeidzjan blikt Verstappen vooruit op wat er komen gaat in Singapore, een compleet ander circuit dan Monza en Bakoe waar Verstappen won. "Singapore is weer een hele andere uitdaging door de hoge downforce. Dus we zullen zien wat we daar kunnen doen. Het is totaal anders. Hoge downforce. Veel slijtage aan de banden, dus we zullen zien wat er gebeurt. Ik weet het op dit moment echt niet."

Kan Red Bull succesvol zijn in Singapore?

Verstappen zal hopen dat Red Bull een keer succes kan hebben in Singapore, iets wat Verstappen zelf amper tot niet is gelukt tot nu toe in F1. Kan het dit weekend? "Dat hangt van veel dingen af. Als de auto schokkerig rijdt, ja, dan is het echt moeilijk om hem in een rechte lijn te houden. Maar als de auto prettig rijdt, dan gaat het meer om de fysieke aspecten ervan. Maar tegelijkertijd, als alles goed gaat, kun je wat meer ontspannen, en dan is het natuurlijk ook minder fysiek. Dus ik weet het niet."

Related image
Related image

Verstappen maakt zich op voor loodzwaar weekend in Singapore

Verstappen vervolgt: "Het is zeker altijd warm en je zweet veel, dus daar moet je je op voorbereiden. Maar ik denk dat we dat allemaal hebben gedaan – hittetraining en zo – om ons voor te bereiden op dit soort races. In feite gewoon wennen aan het oncomfortabele. Ik vind het niet erg. Het is een cool circuit. Ik heb er natuurlijk nog nooit gewonnen, maar het is een cool gevoel om daar te rijden en ik hoop dat we dit jaar wat competitiever zullen zijn."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing F1 Grand Prix van Singapore

Net binnen

Beelden Verstappen in nachtclub lekken uit, Kelly Piquet showt nieuw speeltje | GPFans Recap
GPFans Recap

Beelden Verstappen in nachtclub lekken uit, Kelly Piquet showt nieuw speeltje | GPFans Recap

  • 3 uur geleden
  • 2
 Verstappen over uitdagingen in Singapore voor Red Bull:
Verstappen in F1

Verstappen over uitdagingen in Singapore voor Red Bull: "Dan is het echt moeilijk"

  • 3 uur geleden
Briatore: 'Stoeltje naast Gasly in 2026 is tussen Colapinto en Aron'
Alpine

Briatore: 'Stoeltje naast Gasly in 2026 is tussen Colapinto en Aron'

  • Gisteren 20:45
  • 1
 Manager Verstappen duidelijk: '2026 gaat de toekomst van Max bepalen'
Verstappen in F1

Manager Verstappen duidelijk: '2026 gaat de toekomst van Max bepalen'

  • Gisteren 20:19
  • 2
 Lammers trapt op de rem:
Titelrace

Lammers trapt op de rem: "Normaal gesproken maken McLarens de dienst uit"

  • Gisteren 19:47
Leclerc waarschuwt McLaren: 'Verstappen gaat geen kans laten liggen'
Leclerc over Verstappen

Leclerc waarschuwt McLaren: 'Verstappen gaat geen kans laten liggen'

  • Gisteren 19:17
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
500.000+ views

Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  • 9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
200.000+ views

Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  • 13 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
150.000+ views

Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  • 16 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
150.000+ views

Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  • 22 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
100.000+ views

Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  • 9 september
 McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'
100.000+ views

McLaren-truc gekopieerd? 'Red Bull introduceerde nieuwe remmen in Monza'

  • 10 september

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x