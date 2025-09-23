Max Verstappen heeft zowel de F1 Grand Prix van Italië als Azerbeidzjan gewonnen en mag stiekem weer een beetje hopen op de titel, maar makkelijk gaat dit niet zijn. Te beginnen volgende week in Singapore, zo weet ook de Nederlander.

Tijdens de persconferentie van de top drie na de race in Azerbeidzjan blikt Verstappen vooruit op wat er komen gaat in Singapore, een compleet ander circuit dan Monza en Bakoe waar Verstappen won. "Singapore is weer een hele andere uitdaging door de hoge downforce. Dus we zullen zien wat we daar kunnen doen. Het is totaal anders. Hoge downforce. Veel slijtage aan de banden, dus we zullen zien wat er gebeurt. Ik weet het op dit moment echt niet."

Kan Red Bull succesvol zijn in Singapore?

Verstappen zal hopen dat Red Bull een keer succes kan hebben in Singapore, iets wat Verstappen zelf amper tot niet is gelukt tot nu toe in F1. Kan het dit weekend? "Dat hangt van veel dingen af. Als de auto schokkerig rijdt, ja, dan is het echt moeilijk om hem in een rechte lijn te houden. Maar als de auto prettig rijdt, dan gaat het meer om de fysieke aspecten ervan. Maar tegelijkertijd, als alles goed gaat, kun je wat meer ontspannen, en dan is het natuurlijk ook minder fysiek. Dus ik weet het niet."

Verstappen maakt zich op voor loodzwaar weekend in Singapore

Verstappen vervolgt: "Het is zeker altijd warm en je zweet veel, dus daar moet je je op voorbereiden. Maar ik denk dat we dat allemaal hebben gedaan – hittetraining en zo – om ons voor te bereiden op dit soort races. In feite gewoon wennen aan het oncomfortabele. Ik vind het niet erg. Het is een cool circuit. Ik heb er natuurlijk nog nooit gewonnen, maar het is een cool gevoel om daar te rijden en ik hoop dat we dit jaar wat competitiever zullen zijn."

