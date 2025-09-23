Raymond Vermeulen, manager van Max Verstappen, is open geweest over hoe de beslissing om in 2026 ook nog coureur van Red Bull Racing te zijn is ontstaan en maakt ook duidelijk richting iedereen: 2026 gaat bepalen waar de toekomst van Verstappen zal liggen.

In gesprek met De Telegraaf was Vermeulen eerder al duidelijk over de gesprekken met Mercedes en McLaren. Ook gaat hij in op de beslissing om in 2026 samen met Verstappen bij Red Bull Racing te blijven. "Voor de zomerstop is wel duidelijk geworden dat we gecommitteerd zijn aan Red Bull voor 2026. Ik denk dat het de juiste beslissing is. Ook als Max zijn prestatieclausule had kunnen triggeren, was het de vraag geweest of hij dat had gedaan.”

'Alles kan in 2026 gaan veranderen in F1'

Vermeulen weet dat 2026 een jaar kan worden waarin er in F1 veel kan veranderen, en dat het wellicht ook voor Verstappen slimmer is om volgend jaar eerst te zien wie er goed en minder goed voor zullen staan in het nieuwe tijdperk. "Alles kan volgend jaar veranderen, met de nieuwe reglementen. Dan is het beter om de kat uit de boom te kijken. Hoe het veld zich ontwikkelt en wie waar staat. Op basis daarvan kun je dan weer verder kijken. Dit is ook niet nieuw, hè. We zijn in 2016 van Toro Rosso naar Red Bull gegaan, en later qua motoren van Renault naar Honda. Dat zijn allemaal momenten waarbij je denkt: wat gaat er nu gebeuren? Dat zijn ontwikkelingen die we met z’n drieën – Max, Jos en ik – continu monitoren. En Max heeft uiteindelijk de laatste call. Het zou een fantastisch verhaal zijn als hij zijn hele Formule 1-carrière voor Red Bull rijdt. Maar dat gaat alleen maar gebeuren als hij het materiaal heeft om te kunnen winnen.”

'2026 gaat de toekomst van Verstappen bepalen'

Vermeulen is ook duidelijk: 2026 gaat beslissend zijn voor de toekomst van Verstappen, of hij nou bij Red Bull blijft, naar een ander team gaat of misschien zelfs wel een andere raceklasse. "Het was een enorme gok geweest als hij nu ergens anders een contract had getekend voor volgend jaar. Er zijn totaal geen garanties. Iedereen doet voorspellingen, maar dat zijn allemaal aannames. Het draait volgend jaar niet alleen om de motor, maar ook om het chassis. En welke mensen worden er hier aangetrokken, welke impact heeft dat? Het is een soort puzzel die je aan het leggen bent. Vandaar de conclusie dat het beter is om nog zeker een jaar te blijven. Max wil nog meer kampioenschappen winnen in de toekomst. Hij is nog niet klaar wat dat betreft, maar hij is wel afhankelijk van het materiaal. Ik denk dus dat 2026 een heel belangrijk jaar wordt, waarin wordt bepaald waar zijn toekomst ligt in de Formule 1.”

