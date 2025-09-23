Christian Horner kwam deze week weer eens in het nieuws, nadat bekend werd dat de Brit een behoorlijke smak geld heeft ontvangen voor zijn vertrek bij Red Bull. Robert Doornbos laat weten dat we niet lang hoeven te wachten om de Brit weer op het hoogste niveau van de autosport te zien.

Enkele maanden geleden was het plotseling over en uit voor Horner bij het team van Red Bull Racing. De afgelopen jaren was er veel te doen rondom de Britse teambaas en leek het al meermaals dat zijn dagen geteld waren bij het team. Net op het moment dat we daar eigenlijk niet zoveel meer over hoorden, was daar na Silverstone ineens het plotselinge bericht dat Red Bull de twintig jaar zittende chef op straat had gezet. Laurent Mekies werd zijn opvolger bij het team waar Max Verstappen nog altijd een langdurig contract heeft.

Grote bedragen

Na het ontslag van Horner moest de financiële situatie nog wel afgehandeld worden. Dat is nu deze week gebeurd. De Britse oud-teambaas van Max Verstappen krijgt behoorlijk wat geld mee om zijn contract door Red Bull af te laten kopen, zo wisten diverse media eerder deze week te melden. Bedragen rond de zestig miljoen euro worden genoemd, waarbij het dus in ieder geval duidelijk is dat de Britse teambaas een behoorlijke smak geld meekrijgt.

Snelle comeback

Ook in het Race Café op Ziggo Sport wordt de situatie van Horner onder de loep genomen door de inbellende Doornbos: "Christian Horner had de officiële laatste dag bij Red Bull Racing. De settlement is gedaan en die heeft ergens rond tachtig miljoen dollar gebeurd met het afscheid van Red Bull", zo laat hij weten. Volgens Doornbos hoeven we niet lang te wachten op een comeback van de Formule 1-routinier: "Het verhaal gaat nu dat hij zich opnieuw wil inkopen in de Formule 1. Christian Horner zien we sneller terug dan we denken in de Formule 1."

