Doornbos: "Christian Horner zien we sneller terug dan we denken in de Formule 1"
Doornbos: "Christian Horner zien we sneller terug dan we denken in de Formule 1"
Christian Horner kwam deze week weer eens in het nieuws, nadat bekend werd dat de Brit een behoorlijke smak geld heeft ontvangen voor zijn vertrek bij Red Bull. Robert Doornbos laat weten dat we niet lang hoeven te wachten om de Brit weer op het hoogste niveau van de autosport te zien.
Enkele maanden geleden was het plotseling over en uit voor Horner bij het team van Red Bull Racing. De afgelopen jaren was er veel te doen rondom de Britse teambaas en leek het al meermaals dat zijn dagen geteld waren bij het team. Net op het moment dat we daar eigenlijk niet zoveel meer over hoorden, was daar na Silverstone ineens het plotselinge bericht dat Red Bull de twintig jaar zittende chef op straat had gezet. Laurent Mekies werd zijn opvolger bij het team waar Max Verstappen nog altijd een langdurig contract heeft.
Grote bedragen
Na het ontslag van Horner moest de financiële situatie nog wel afgehandeld worden. Dat is nu deze week gebeurd. De Britse oud-teambaas van Max Verstappen krijgt behoorlijk wat geld mee om zijn contract door Red Bull af te laten kopen, zo wisten diverse media eerder deze week te melden. Bedragen rond de zestig miljoen euro worden genoemd, waarbij het dus in ieder geval duidelijk is dat de Britse teambaas een behoorlijke smak geld meekrijgt.
Snelle comeback
Ook in het Race Café op Ziggo Sport wordt de situatie van Horner onder de loep genomen door de inbellende Doornbos: "Christian Horner had de officiële laatste dag bij Red Bull Racing. De settlement is gedaan en die heeft ergens rond tachtig miljoen dollar gebeurd met het afscheid van Red Bull", zo laat hij weten. Volgens Doornbos hoeven we niet lang te wachten op een comeback van de Formule 1-routinier: "Het verhaal gaat nu dat hij zich opnieuw wil inkopen in de Formule 1. Christian Horner zien we sneller terug dan we denken in de Formule 1."
Gerelateerd
Net binnen
Leclerc waarschuwt McLaren: 'Verstappen gaat geen kans laten liggen'
- 29 minuten geleden
Piastri maakt zich nog geen zorgen over dreiging Verstappen: "Ik sluit hem niet uit"
- 1 uur geleden
Fans zien trucje Verstappen bij herstart in Azerbeidzjan: 'Hij kent alle trucjes'
- 1 uur geleden
- 1
Doornbos: "Christian Horner zien we sneller terug dan we denken in de Formule 1"
- 2 uur geleden
- 3
FIA-presidentskandidaat bijt van zich af na kritiek op bikini-foto's | GPFans News
- 2 uur geleden
Dit is Sylvia Tamsma, de onbekende, maar trotse oma én schoonmoeder van Verstappen
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
- 9 september
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
- 13 september
Team van Verstappen verliest GT3-overwinning op Nürburgring na straf van stewards
- 3 september
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
- 16 september
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
- Gisteren 10:47
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"
- 9 september